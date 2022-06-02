روستائیان و عشایر نماد اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد سعیدی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه رزمایش بزرگ محرومیت زدایی در حوزه دامپزشکی در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: قرارگاه محرومیت زدایی به منظور استقبال از نخستین کنگره ۱۰ هزار شهید عشایری کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این قرارگاه در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم فعالیت خواهد کرد، عنوان کرد: تأمین امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین محور قدرت ملی است که باید به خوبی به آن پرداخت.

رئیس سازمان بسیج عشایر کشور ادامه داد: تأمین امنیت غذایی همچون تأمین امنیت در مرزها از اهمیت بالایی برخوردار است.

سرهنگ سعیدی با بیان اینکه ۴۶ درصد از گوشت قرمز کشور توسط عشایر تأمین می‌شود، مطرح کرد: این قشر جامعه نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی برعهده دارد.

وی روستاییان و عشایر را نماد اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: حضور جهادگران در مناطق محروم و خدمت رسانی آن‌ها به مردم این مناطق موجب کاهش مشکلات در این مناطق می‌شود و می‌تواند روحیه جهادی و فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج دهد.

رئیس سازمان بسیج عشایر کشور با بیان اینکه مسئولان و مدیران باید از نیروهای جهادی الگو بگیرند، اعلام کرد: فعالیت این گروه‌های جهادی موجب پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود.