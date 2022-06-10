به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه مشگین‌شهر اظهار کرد: متأسفانه فضای لجام‌گسیخته مجازی به جولانگاه دشمنان داخلی و خارجی تبدیل شده و با انتشار انواع اخبار کذب سعی در تضعیف نظام و باورهای مردم دارند.

وی ادامه داد: در برابر اخبار منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌های معاند خارجی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی هوشمندانه عمل کنند.

امام جمعه مشگین‌شهر بیان کرد: اکنون که دشمنان درصدد استفاده ابزاری از تجمع و تحصن‌های صنفی برخی اقشار جامعه علیه نظام اسلامی ایران هستند، شهروندان باید در تأیید صحت اخبار مختلف حتماً به منابع خبر دقت کافی داشته باشند چرا که منبع خبر در تأیید یا تکذیب خبر بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام باوقار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هراس رژیم صهیونیستی از فروپاشی زودرس گفت: بحران مشروعیت، مهاجرت معکوس، نداشتن عمق استراتژیک و تبعیض شدید قومیتی عواملی هستند که به صورت جدی موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی را تهدید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دعوت نمازگزاران به داشتن تقوای اخلاقی، مالی، گفتاری و خانوادگی و گرامیداشت دهه کرامت، هفته محیط زیست و هفته جهاد کشاورزی از دیگر سخنان امام جمعه مشگین‌شهر بود.