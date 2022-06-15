به گزارش خبرنگار مهر همایش یک روزه ملی «فساد اقتصادی و اداری؛ از پیشگیری تا مقابله» سه شنبه ۳۱ خرداد ماه در دو بخش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی، همایش ملی «فساد اقتصادی و اداری؛ از پیشگیری تا مقابله» با هدف بررسی ریشه‌ها و ابعاد گوناگون فساد اقتصادی و اداری در ایران و ارائه راهکارهای کلان برای پیشگیری و مقابله با فساد طراحی برگزار می‌شود.

در این همایش میثم لطیفی (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور)، احمد توکلی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت)، حسن شجاعی (رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی)، رضا غلامی (رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم)، فرزاد جهان بین (معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی)، احمد نادری (نماینده مجلس شورای اسلامی)، محمود حکمت نیا (معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری)، احمدحسین شریفی (دبیر مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران) و هادی صادقی (رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه) سخنرانی می‌کنند.