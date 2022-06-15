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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۲۵

سرپرست اداره کل آموزش آموزش و پرورش خوزستان خبر داد؛

پوشش ۶۱ هزار دانش‌آموز ابتدایی در طرح تثبیت در خوزستان

پوشش ۶۱ هزار دانش‌آموز ابتدایی در طرح تثبیت در خوزستان

اهواز- سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از پوشش ۶۱ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی در طرح تثبیت دوره تابستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بر ضرورت توجه ویژه به دوره‌های تثبیت دانش آموزان ابتدایی در خوزستان تاکید و بیان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳۱ هزار دانش‌آموز تحت پوشش این طرح قرار داشتند که تابستان امسال به دنبال پوشش ۶۱ هزار دانش‌آموز در این طرح آموزشی هستیم.

وی با اشاره به اجرای طرح تثبیت در خوزستان عنوان کرد: اجرای این طرح می‌تواند زمینه برطرف شدن ضعف‌های یادگیری دانش آموزان را فراهم کند و سرعت یادگیری این دانش آموزان را به طور ویژه ارتقا می‌دهد.

حمیدی نژاد خبر داد: شناسایی دانش آموزان مشمول، ساماندهی نیروهای آموزشی مدارس شامل معلمان، دانشجو معلمان، سرباز معلمان و …، اطلاع رسانی و آموزش اولیای دانش آموزان مشمول طرح، تشکیل کلاس‌های درسی و ارائه آموزش‌های لازم، نظارت مستمر بر اجرای برنامه توسط کمیته‌ها و ارائه گزارش‌های اداری و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مشمول برنامه از جمله مراحل اجرای طرح تثبیت استانی است.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: طرح تثبیت به دنبال پوشش آموزشی ویژه دانش آموزان بازمانده از تحصیل و همچنین دارای اختلالات یادگیری و یا فاقد دسترسی به آموزش است.

کد مطلب 5515184

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