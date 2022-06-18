استفاده آنکارا از پهپادها اقدامی خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «ایوب الربیعی» عضو سابق کمیسیون امنیت ملی پارلمان عراق با تاکید بر اینکه استفاده آنکارا از پهپادها در عراق اقدامی خطرناک است، افزود: همه بهانه‌های ترکیه در بمباران اهداف مختلف در عراق غیر قابل توجیه و نقض حاکمیت ملی این کشور است.

وی افزود: بمباران مناطق مختلف عراق توسط پهپادهای ترکیه اقدامی بسیار خطرناک است که می‌تواند عواقب ناگواری برای امنیت ملی کشور داشته باشد.

الربیعی ادامه داد: بغداد برای واکنش نشان دادن به این مسئله سه راه در اختیار دارد، نخست پیگیری از طریق سازمان ملل متحد، دوم شورای امنیت و یا سازمان‌های اسلامی و منطقه‌ای و سوم تکیه بر مسائل اقتصادی که مهمترین واکنش است؛ چرا که سکوت دولت یا گروه‌های سیاسی در قبال بمباران مکرر مناطق مختلف و کشته و زخمی شدن شهروندان اقدامی غیر قابل قبول است.

الربیعی یادآور شد: سکوت بغداد، ترکیه را در ادامه دادن به حملات خود در کردستان عراق و سایر مناطق جری تر کرده و باعث شده است که نیروهای این کشور ده‌ها کیلومتر در داخل خاک عراق پیشروی کنند و اقدام به ساخت پایگاه‌های نظامی کنند.

گفتنی است، در بمباران پهپادی یک خودرو در نزدیکی شهر کلار عراق ۴ نفر کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

بر همین اساس، اتحادیه میهنی کردستان عراق ضمن محکوم کردن حملات اخیر ترکیه به شمال این کشور، اعلام کرد: زیاده‌خواهی‌های ترکیه عامل تداوم تجاوزگری آن در خاک عراق است.

پیش از این، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق به سلسله تجاوزات نظامی ترکیه به شمال این کشور واکنش نشان داد. رئیس ائتلاف دولت قانون در این خصوص گفت: دولت بغداد باید هرچه سریع‌تر تدابیر لازم برای ممانعت از تکرار تجاوزات ترکیه به شمال عراق را اتخاذ کند.