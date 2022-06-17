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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۲۳:۲۷

منابع عراقی گزارش دادند؛

حمله راکتی سنگین به پایگاه نظامی ترکیه در موصل

حمله راکتی سنگین به پایگاه نظامی ترکیه در موصل

منابع عراقی از حمله به پایگاه زلیکان ارتش ترکیه در منطقه «بعشیقه» با ۵ راکت «گراد» خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پایگاه نظامی «زلیکان» متعلق به ارتش ترکیه در منطقه «بعشیقه» موصل عصر امروز به وقت محلی هدف ۵ راکت «گراد» ۱۲۲ میلی میتری قرار گرفت.

این منبع عراقی پیشتر خبر داده بود که چند انفجار مهیب در اطراف پایگاه نظامی زلیکان ارتش ترکیه در منطقه بعشیقه در شمال عراق شنیده شده است.

این حمله راکتی در حالی است که ارتش ترکیه طی روزهای اخیر مناطق شمالی عراق را در چندین مرحله هدف حملات راکتی و توپخانه ای قرار داد و این حملات منجر به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان عراقی شد. بغداد خواستار خروج همه نیروهای ترکیه از عراق شده است و بهانه آنکارا را برای ماندن نیروهای این کشور در داخل اراضی عراق غیرقابل قبول می‌داند.

گفتنی است که ارتش ترکیه در آوریل گذشته از آغاز عملیات نظامی جدید علیه عناصر گروه تروریستی پ ک ک در شمال عراق خبر داد.

کد مطلب 5516810

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