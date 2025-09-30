  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

نماینده پارلمان عراق: تحرکات ترکیه در شمال عراق خطرناک است

نماینده پارلمان عراق تأکید کرد که بهانه آنکارا مبنی بر حضور حزب کارگران کردستان پایان یافته، اما نیروهای ترکیه در میان سکوت غیرقابل توجیه دولت، به تحرکات خود در داخل خاک عراق ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، علی البنداوی، عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق امروز سه‌شنبه تحرکات نظامی اخیر ترکیه در شمال عراق را «خطرناک و نقض آشکار حاکمیت» این کشور توصیف کرد.

البنداوی در بیانیه‌ای به خبرگزاری المعلومه گفت: بهانه آنکارا مبنی بر حضور حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) پایان یافته است، اما نیروهای ترکیه در میان سکوت غیرقابل توجیه دولت، به تحرکات خود در داخل خاک عراق ادامه می‌دهند.

وی دراین‌باره افزود: ادامه این تخلفات تهدیدی برای امنیت ملی عراق است و مستلزم موضع‌گیری صریح دولت برای توقف و جلوگیری از تکرار آنهاست.

پیش از این نیز یک منبع آگاه در گفتگو با المعلومه فاش کرده بود که تهاجم جدیدی از سوی نیروهای ترکیه به خاک عراق در بخش شرقی کوه متین در شمال کشور ثبت شده است. این منبع توضیح داد که این عملیات در دامنه‌های ناهموار انجام شده و نشان دهنده تلاش‌ها برای ایجاد جای پایی در مکان‌های استراتژیک است.

