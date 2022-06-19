هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی مازندران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رؤسای شورای هیئات مذهبی شهرهای استان، رئیس، نایب رئیس و دبیر شورای هیئات مذهبی مازندران انتخاب شدند.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران صبح یکشنبه در این نشست ضمن خیرمقدم، در اهمیت وجود هیئات مذهبی در ترویج فرهنگ اسلام ناب و خیزش‌های هنجارهای اجتماعی، بیان داشت: هیئات مذهبی در طول سال‌های متمادی منشأ برکات، خیرات و اثرات مطلوب اجتماعی و فرهنگی در جامعه بوده و هستند و مصداق بارز آن در سال‌های اخیر، حضور فعال هیئات در کم کردن آسیب‌های حوادثی از جمله سیل، زلزله و کرونا است.

وی درادامه به بیان معرفت نسبت به ساحت اهل بیت (ع) و فرهنگ عاشورایی پرداخت و اظهار داشت: قطره‌ی اشکی که در مصائب امام حسین (ع) ریخته می‌شود، پیام ایثار، مهر و توأم با آن پیام مهم استکبار ستیزی و ذلت گریزی را برای همگان به ارمغان می‌آورد.

در ادامه این جلسه، نامزدها به بیان طرح و برنامه و پیشنهادات خود پرداختند و در نهایت به ترتیب سید محسن محمودی به عنوان رئیس، عبدالرحمن حق شناس نایب رئیس و غلامعلی راستا به عنوان دبیر ششمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان انتخاب شدند.