  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۴۷

هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی مازندران انتخاب شدند

هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی مازندران انتخاب شدند

بابل- هیئت رئیسه ششمین دوره شورای هیئات مذهبی مازندران با حضور معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رؤسای شورای هیئات مذهبی شهرهای استان، رئیس، نایب رئیس و دبیر شورای هیئات مذهبی مازندران انتخاب شدند.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران صبح یکشنبه در این نشست ضمن خیرمقدم، در اهمیت وجود هیئات مذهبی در ترویج فرهنگ اسلام ناب و خیزش‌های هنجارهای اجتماعی، بیان داشت: هیئات مذهبی در طول سال‌های متمادی منشأ برکات، خیرات و اثرات مطلوب اجتماعی و فرهنگی در جامعه بوده و هستند و مصداق بارز آن در سال‌های اخیر، حضور فعال هیئات در کم کردن آسیب‌های حوادثی از جمله سیل، زلزله و کرونا است.

وی درادامه به بیان معرفت نسبت به ساحت اهل بیت (ع) و فرهنگ عاشورایی پرداخت و اظهار داشت: قطره‌ی اشکی که در مصائب امام حسین (ع) ریخته می‌شود، پیام ایثار، مهر و توأم با آن پیام مهم استکبار ستیزی و ذلت گریزی را برای همگان به ارمغان می‌آورد.

در ادامه این جلسه، نامزدها به بیان طرح و برنامه و پیشنهادات خود پرداختند و در نهایت به ترتیب سید محسن محمودی به عنوان رئیس، عبدالرحمن حق شناس نایب رئیس و غلامعلی راستا به عنوان دبیر ششمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان انتخاب شدند.

کد مطلب 5517999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها