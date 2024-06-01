رشد یک هزار درصدی آسفالت معابر روستائی کرمانشاه در دولت سیزدهم

شمس الله خدادادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح خدمات ارزشمند دولت سید شهیدان خدمت در حوزه محرومیت زدایی و عمران روستاها پرداخت و اظهار کرد: زیر سازی و آسفالت یک میلیون و ۶۴۵ هزار مترمربع از معابر خاکی ۳۸۰ روستای استان کرمانشاه در دولت سیزدهم انجام شده است.

وی با اشاره به رشد یک هزار درصدی آسفالت معابر روستایی این استان در دولت سیزدهم، افزود: زیرسازی و آسفالت ۶۰۰ هزار مترمربع از معابر خاکی ۱۲۰ روستای این استان در سال جاری هدف‌گذاری شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه اضافه کرد: برای اجرای زیرسازی و آسفالت این تعداد روستا، یک هزار و ۱۰ میلیارد ریال اعتبار تأمین شده است که قرارداد آن نیز با پیمانکاران منعقد شده است.

خدادادی حضور این نهاد را در روستاها به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی چشمگیر دانست و ادامه داد: با عزم دولت مردمی سیزدهم برای عمران و آبادانی روستاها و مشارکت کم سابقه فرمانداران، دهیاران و روستاییان با بنیاد مسکن استان حضور این نهاد در روستاها برای اجرای پروژه‌های عمرانی سرعت بیشتری یافت.

وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم با مشارکت مردم بیش از یک میلیون و ۶۴۵ هزار مترمربع از معابر خاکی ۳۸۰ روستای این استان با اعتبار بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال زیرسازی و آسفالت شده است.

به گفته وی، این رقم نسبت به مدت مشابه ۲ سال قبل، رشد ۱۰ برابری داشته است.

خدادادی خاطر نشان کرد: غالب خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه به‌صورت مشارکتی و ائتلافی است.