به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم لندن کارش را با نمایش فیلم موزیکال «ماتیلدا» که برای نخستین بار در سطح جهان دیده می‌شود، آغاز می‌کند.

اما تامپسون، لاشانا لینچ، استفن گراهام، آندریا رایزبورو و سیندو وی در فیلم اقتباسی نتفلیکس از رمانی از رولد دال ایفای نقش می‌کنند. آلیشا ویر ۱۲ ساله نیز برای اولین بار به عنوان ماتیلدا جلوی دوربین رفته است.

دنیس کلی این نمایشنامه برنده جایزه تونی و اولیویه را با استفاده از موسیقی و شعرهای تیم مینچین از نمایش اصلی، در قالب فیلمنامه‌ای برای سینما اقتباس کرده است.

این فیلم به کارگردانی متیو وارچوس، کارگردان برنده جایزه تونی که ساخت و کارگردانی نمایش «ماتیلدا» را برای وست اند لندن و برادوی نیز بر عهده داشت، ساخته شده است.

ماتیلدا ورم‌وود (ویر) دختر بچه‌ای کنجکاو است که والدینش (گراهام و رایزبورو) خود را با تماشای برنامه‌های به درد نخود تلویزیون و طرح‌های پول‌درآر مضحک مشغول می‌کنند. ماتیلدا با کمک معلم الهام‌بخش خود، خانم هانی (لینچ) تشویق می‌شود و شروع به ساختن داستان‌های خارق‌العاده می‌کند. او در عین حال از فضای شوم و ظالمانه مدرسه که توسط مدیر بدجنسی به نام خانم ترانچبول (تامپسون) اداره می‌شود، ناراحت است.

تریشیا تاتل، مدیر جشنواره فیلم لندن با تاکید بر اینکه مانند بسیای از مردم از طرفداران سرسخت این موزیکال در صحنه نمایش بود و از آهنگ‌های درخشان تیم مینچین که عمق جدیدی را به آثار کلاسیک کودکان می‌بخشد لذت برد، کارگردان و بازیگران این فیلم را تحسین کرد.

این فیلم قرار است از ۲ دسامبر در سینماهای بریتانیا و ایرلند اکران شود و نتفلیکس در فصل تعطیلات سال نو فیلم را در دیگر نقاط جهان اکران می‌کند.

گفته شده امسال قالب جشنواره مثل ۲ سال اخیر گسترده‌تر خواهد بود و در کنار سالن اصلی و استفاده از سالن جشنواره سلطنتی مرکز ساوت بانک، برنامه‌ها در سراسر بریتانیا در دسترس مردم خواهند بود. به جز ۶ سینما در لندن، ۱۰ سینما در سراسر بریتانیا در شهرهای ناتینگهام، کاردیف، ادینبورگ، گلاسکو، منچستر، بیرمنگام، بلفاست، شفیلد، نیوکاسل و بریستول برنامه جشنواره را دنبال می‌کنند.

شصت و ششمین جشنواره فیلم لندن (BFI) از ۵ تا ۱۶ اکتبر (۱۳ تا ۲۴ مهر) برگزار و برنامه کامل این دوره یکم سپتامبر اعلام خواهد شد.