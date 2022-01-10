به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتفلیکس که چند ماه پیش برای اولین بار امتیاز ساخت مجموعه آثار یک نویسنده معروف را خرید و با هشدار گروههای اسراییلی روبهرو شد، خبر ساخت فیلمی جدید در قالب این قرارداد را اعلام کرد.
در حالی که نتفلیکس بزرگترین قرارداد محتوایی خود را برای ساخت آثاری برمبنای مجموعه کتابهای رولد دال امضا کرد، در پاسخ به درخواست و تهدید گروههای طرفدار رژیم صهیونیستی عکسالعملی بروز نداد.
این کمپانی بزرگ تولید محتوا با عقد این قرارداد قصد تولید محصولاتی به ارزش یک میلیارد دلار را دارد تا بتواند در برابر رقبای خود در حوزه پخش آنلاین فیلم و سریال از جمله دیزنی پلاس، آمازون پرایم ویدئو و اچبیاو مکس ایستادگی کند.
همان موقع نتفلیکس اعلام کرد قرار است علاوه بر فیلم موزیکال «ماتیلدا»، یک سریال تلویزیونی به کارگردانی تایکا وایتیتی با اقتباس از «دنیای چارلی و کارخانه شکلات سازی بسازد». روز پیش نیز اعلام شد در همین چهارچوب وس اندرسون یکی از داستانهای کوتاه رولد دال به نام «داستان شگفتانگیز هنری شوگر» را با بازی بندیکت کامبربچ، رالف فینس، دِو پاتل و بن کینگزلی جلوی دوربین میبرد.
با این حال حمله اسراییلیها به کشور لبنان در سال ۱۹۸۲ از جمله مواردی بود که موجب شد تا این نویسنده نامدار بارها اعلام کند که ضداسراییل است و تا آخر عمر با سیاستهای غیرانسانی صهیونیستها مخالفت کرد.
اکنون گروههای طرفدار رژیم صهیونیستی گفتهاند نتفلیکس باید با ساخت فیلمی مستند درباره رولد دال درباره مواضع یهودیستیزانه وی موضعگیری کند.
آنها گفتهاند نسبت به بیتوجهی به نفرت از یهودیان که در نظرات این نویسنده بارها ذکر شده سکوت نخواهند کرد.
گروه صهیونیستی «هیات نمایندگان بریتانیا» تاکید کرده «یهودیستیزی» شدید رولد دال مشهور است و لذت تماشای آثار وی نباید موجب شود این امر فراموش شود.
آنها تاکید کردهاند که نمیگویند نتفلیکس هر فیلمی از آثار دال ساخت ابتدایش در این باره هشدار بدهد اما با ساخت یک فیلم مستند در این باره میتواند اقدام کند.
به گفته آنها با ساخت فیلمهایی از آثار رولد دال این نویسنده به عنوان الگویی از مهربانی شناخته میشود در حالی که وی ضد اسراییل بود.
نمایش فیلم «BFG» که توسط اسپیلبرگ با اقتباس از اثری از رولد دال ساخته شد نیز در سال ۲۰۱۶ در کن در کنفرانس مطبوعاتی با اعتراض شماری از یهودیان همراه شد و اسپیلبرگ در دفاع گفت از آنچه به وی منتسب شده اطلاعی ندارد.
موارد متعددی از قول رولد دال منتشر شده که او در آنها به صراحت نظر خود را نسبت به رژیم صهیونیستی ابراز میکند. از جمله وی در مصاحبهای در سال ۱۹۹۰ در ایندیپندنت بریتانیا و چند ماه پیش از درگذشتش تاکید کرده بود مطمئناً «ضداسراییل» است. وی در همان مصاحبه درباره اشغال لبنان هم به صراحت موضعگیری کرد و گفت هیچ ناشر غیریهودی وجود ندارد و آنها رسانهها را کنترل میکنند و به همین دلیل است که رییسجمهوری آمریکا باید همه چیزش را به اسراییل واگذار کند.
با توجه به اینکه آثار رولد دال تاکنون به ۶۳ زبان ترجمه شده و بیش از ۳۰۰ میلیون نسخه در جهان فروش کردهاند، این قرارداد جدید یک فرصت بزرگ جهانی برای نتفلیکس است.
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