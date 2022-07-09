اسامی و عناوین روزهای دهه امامت و ولایت

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین ظریف منش مدیرعامل بنیاد بین‌المللی غدیر امروز در نشست خبری اعلام برنامه‌های دهه امامت و ولایت که در دفتر مرکزی بنیاد بین‌المللی غدیر برگزار شد، اظهار داشت: روز غدیر افضل اعیاد و روز شادی اهل بیت است. در این روز امامت و ولایت امام علی (ع) توسط خدا تعیین و به واسطه پیامبر به امت اسلامی ابلاغ شد؛ بنابراین غدیر روز طرح کلی مدیریت جامع اسلامی و استمرار نبوت در قالب امامت محسوب می‌شود.

وی افزود: به جرأت می‌توان گفت هیچ روزی به حجم آداب و اعمال توصیه شده توسط اهل بیت به اندازه روز غدیر نیست. انقلاب اسلامی تداوم غدیر است، بنابراین غدیر متعلق به گذشته نیست و آینده ساز بوده و سرنوشت آینده بشریت با غدیر پیوند خواهد خورد.

ظریف منش با اشاره به اهداف برگزاری برنامه‌های دهه امامت و ولایت تصریح کرد: ما دو هدف را برای بزرگداشت دهه ولایت و امامت در نظر گرفتیم که شامل بازیابی جایگاه غدیر در زندگی فردی، اجتماعی و جهانی افراد و دیگر تبیین و ترویج غدیر برای مدیریت جوامع بشری است. امروز موج عظیمی در جامعه اسلامی ایران برای برگزاری جشن غدیر راه افتاده است.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی غدیر با بیان اینکه دهه غدیر به سوی یک جریان مردمی و فراگیر که توأم با شادی و معرفت است، حرکت می‌کند، بیان کرد: بنیاد بین‌المللی غدیر یک ستاد مردمی است و ۵۰ دستگاه اجرایی و ۴۰۰ گروه جهادی به همراه ائمه جمعه کشور در برگزاری برنامه‌های غدیر مشارکت خواهند داشت. بنیاد نقش برنامه ریز و هماهنگ کننده را برعهده دارد و همه برنامه‌ها به دست خود مردم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قضیه غدیر قضیه ایجاد حکومت است، ادامه داد: ارزش غدیر برای آن است که با اقامه ولایت تمام انحرافات از بین می‌رود. ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است نه به معنای مقام معنوی. روز عید غدیر روزی است که پیامبر اکرم (ص) تکلیف حکومت را معین فرمود و الگوی حکومت اسلامی را تا آخر تعیین نمود. در غدیر آمده است که بفهماند سیاست به همه ما مربوط است. زنده نگهداشتن این عید نه برای آن است که چراغانی بشود، قصیده خوانی بشود و مداحی بشود. همه این امور خوب است اما مسئله این نیست. مسئله این است که به ما یاد بدهند چطور تبعیت کنیم.

نامگذاری دهه امامت و ولایت

ظریف منش درباره نامگذاری دهه امامت، تأکید کرد: برخی از عید قربان تا عید غدیر را دهه امامت نامیده‌اند که نام مناسبی است. چرا که علت اهمیت غدیر، همان مسئله ولایت است.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی غدیر با اشاره به ایام نامگذاری دهه امامت و ولایت بیان کرد: یکشنبه ۱۹ تیرماه روز عید غدیر به نام توحید، بندگی و اطاعت نامگذاری شده است و نام دیگر ایام به ترتیب شامل دوشنبه ۲۰ تیرماه ولایت ضمانت تحقق گام دوم انقلاب، ۲۱ تیرماه سه شنبه ولایت، عدالت و انتظار، چهارشنبه ۲۲ تیرماه ولایت و مردم سالاری دینی و پنج شنبه ۲۳ تیرماه ایثار و دفاع از حریم ولایت، جمعه ۲۴ تیرماه، ولایت، هدایت و عزت اسلامی، شنبه ۲۵ تیرماه ولایت محور وحدت امت اسلامی، یکشنبه ۲۶ تیرماه ولایت بصیرت، استکبار ستیزی، دوشنبه ۲۷ تیرماه غدیر، امامت و ولایت، سه شنبه ۲۸ تیرماه، قرآن و عترت و در نهایت چهارشنبه ۲۹ تیرماه اتمام دهه امامت و ولایت است.

ظریف منش شعار امسال را «لبیک یا رسول الله» خواند و گفت: یکی دیگر از شعارهای اجرایی دهه امامت و ولایت «هر خانه یک پرچم و یک غذا» و شعار دیگر همه پیام آوران رسول خدا برای اجتماع بشری باشیم، طراحی شده است.

وی به برخی از برنامه‌های این ستاد اشاره و تصریح کرد: آذین بندی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی، پهن کردن سفره‌های عیدانه، تجلیل از سادات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی غدیرشناسی، توزیع شیرینی و شکلات، اعزام مبلغ از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه به اقصی نقاط کشور، برگزاری محافل شبی با قرآن، برگزاری مسابقات ورزشی و کتابخوانی، اجرای پرده خوانی و نقالی، برگزاری مناسکی از جمله هدیه دادن، عیادت از بزرگان و بیماران بستری در آسایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، اجرای پویش‌های غدیری از جمله برنامه‌های عمومی این ستاد به شمار می‌رود.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی غدیر در پایان به برخی از برنامه‌های شاخص در ایام دهه ولایت و امامت اشاره کرد و گفت: برنامه‌های غدیر یک هفته زودتر و از تاریخ ۱۲ تیرماه آغاز شده است که برخی از برنامه‌های شاخص و ملی شامل برگزاری همایش راه روشن، جشنواره شعر ترکی، جشنواره شعر مازنی، جشنواره بین‌المللی شعر غدیر، باز سازی واقعه غدیر در ۱۴۰ نقطه کشور توسط شیعیان و اهل سنت، تجلیل از شهدای سادات، راه اندازی شاد پیمایی متعدد از جمله شادپیمایی بزرگ مهمانی ۱۰ کیلومتری در تهران که از چهار راه ولیعصر تا پارک وی برگزار خواهد شد، می‌توان اشاره کرد. همچنین ۱۱۰ هزار کمک مومنانه را نیز در مناطق مختلف کشور خواهیم داشت. لازم به ذکر است یکی از ابتکارات سپاه پاسداران تهران برپایی ۱۱۰ پایگاه ایست بازرسی به عنوان ایست پذیرایی است تا با شاخه گل و شیرینی از مردم پذیرایی شود و دیگر توزیع ۱۱۰ هزار بسته معیشتی توسط سپاه پاسداران بین نیازمندان است.