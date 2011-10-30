غدیر فلسفه سیاسی شیعه است/ اجرای 100 برنامه در دهه ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظریف منش ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: غدیر نقطه عطف تاریخ بشریت و حادثه بزرگ شیعه در راهنمایی و نجات انسانها است.

وی از غدیر به عنوان فلسفه سیاسی شیعه و مبنای حکومت اسلامی و روز اعلام رسمی و طرح اسلام برای اداره جوامع یاد کرد.

ظریف منش افزود: غدیر باید به سوی فرهنگ و آموزه های دینی که ولایت فقیه برای تفصیر این روز بزرگ تعیین کرده، سوق داده شود.

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر افزود: با توجه به ارتباط دو روز بزرگ غدیر و قربان با یکدیگر، این دهه به عنوان دهه امامت نامگذاری شد.

وی یادآور شد: دشمن در سطح وسیعی به صورت نرم افزار و با تشکیل برنامه ها و پروژهای تحقیقاتی، استفاده از ماهواره با قدرت در صدد آن است که جامعه اسلامی را تحت شعاع خود قرار دهد.



ظریف منش اظهار داشت: از نظر جوامع خارجی غدیر می تواند پیام نجات بخش مسلمانان و محور اسلامی باشد.

وی تصریح کرد: این روز بزرگ مختص شعیان نیست، بلکه اهل سنت می توانند به جشن در این روز بپردازند.

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر کشورافزود: بیش از 100 برنامه در دهه ولایت با محوریت امامت، ولایت، امام(ره) و حاکمیت ارزشها پیش بینی شده و هر استان یک برنامه را با محوریت غدیر برگزار می کند.