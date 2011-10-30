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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

ظریف منش اعلام کرد:

غدیر فلسفه سیاسی شیعه است/ اجرای 100 برنامه در دهه ولایت

غدیر فلسفه سیاسی شیعه است/ اجرای 100 برنامه در دهه ولایت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر از غدیر به عنوان فلسفه سیاسی شیعه یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظریف منش ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: غدیر نقطه عطف تاریخ بشریت و حادثه بزرگ شیعه در راهنمایی و نجات انسانها است.

وی از غدیر به عنوان فلسفه سیاسی شیعه و مبنای حکومت اسلامی و روز اعلام رسمی و طرح اسلام برای اداره جوامع یاد کرد.
 
ظریف منش افزود: غدیر باید به سوی فرهنگ و آموزه های دینی که ولایت فقیه برای تفصیر این روز بزرگ تعیین کرده، سوق داده شود.
 
مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر افزود: با توجه به ارتباط  دو روز بزرگ غدیر و قربان با یکدیگر، این دهه به عنوان دهه امامت نامگذاری شد.
 
وی یادآور شد: دشمن در سطح وسیعی به صورت نرم افزار و با تشکیل برنامه ها و پروژهای تحقیقاتی، استفاده از ماهواره با قدرت در صدد آن است که جامعه اسلامی را تحت شعاع خود قرار دهد.
 
ظریف منش  اظهار داشت: از نظر جوامع خارجی غدیر می تواند پیام نجات بخش مسلمانان و محور اسلامی باشد.
 
وی تصریح کرد: این روز بزرگ مختص شعیان نیست، بلکه اهل سنت می توانند به جشن در این روز بپردازند.
 
مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر کشورافزود: بیش از 100 برنامه در دهه ولایت با محوریت امامت، ولایت، امام(ره) و حاکمیت ارزشها پیش بینی شده و هر استان یک برنامه را با محوریت غدیر برگزار می کند.
کد مطلب 1447498

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