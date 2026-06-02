حسین ظریف منش قائم مقام دبیرکل و مدیرعامل بنیاد بین‌المللی غدیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ایام دهه امامت و ولایت و روز عید غدیر و گرامیداشت نام و یاد امام خمینی احیاگر غدیر در عصر حاضر و امام شهید امت امام خامنه ای به عنوان پرچمدار بزرگ غدیر و با اشاره به روند رو به رشد بزرگداشت این عید بزرگ در سال‌های اخیر اظهار داشت: مشارکت گسترده تشکل‌های فرهنگی مردمی و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، الگویی درخشان از «مردمی‌سازی» واقعی این مراسم را رقم زده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و تحولات پیچیده منطقه، امسال ماجرا فراتر از یک جشن سالانه است. ما در یک جهاد تبیین و نبرد روایت‌ها قرار داریم و ضرورت دارد با نگاهی عمیق‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، از این مناسبت عظیم نه فقط برای شادمانی، بلکه برای تقویت جبهه فرهنگی، امیدآفرینی و انسجام‌بخشی به جامعه بهره‌برداری کنیم.

غدیر متعلق به قلب مردم

وی خاطرنشان کرد: امروز مساجد، پایگاه‌های بسیج، دفاتر ائمه جمعه، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و عموم مردم، بازیگران اصلی این عرصه هستند. هنر ما فراهم کردن بستری است تا هر فرد و هر تشکلی به اندازه وسع و ظرفیت خود در ترویج فرهنگ غدیر مشارکت کند؛ چرا که غدیر متعلق به کوچه و محله، مسجد و مدرسه، و از همه مهم‌تر متعلق به قلب‌های مردم است.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی غدیر، حضور پرشور و خودجوش مردم مبعوث در جشن‌های غدیر را یادآور نقش بی‌بدیل امام راحل(ره) و امام شهید امت به عنوان احیاگران فرهنگ غدیر در عصر حاضر دانست و افزود غدیر حقیقتی است که اولاً می تواند همه اضلاع و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر نورانیت خود قرار دهد ثانیاً می تواند الگویی مانند مولای متقیان را معرفی کند که اگر چه نمی توان حتی او را و عظمت او را توصیف کرد اما می توان با آموزه های علوی به سوی آن قله بی بدیل حرکت کرد و ثالثاً می تواند با مفهوم ولایت طرح کلی مدیریت بر جوامع را به ملت ها نشان دهد و به همین دلیل دهه امام و ولایت امسال با عنوان غدیر میثاق با ولایت نامگذاری شده است و روز عید غدیر روز تجدید بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای خواهد بود

ظریف منش افزود از آنجا که روز عید غدیر امسال همزمان با سالگرد رحلت امام خمینی است مردم ولایتمدار ما این روز بزرگ را در یک فضای حماسی برگزار خواهند کرد وی تأکید کرد: ملت ایران، ملتی ذاتاً غدیری است. این ایستادگی، مقاومت و حماسه‌آفرینی‌های بی‌نظیری که مردم ما و دوستانشان در منطقه در طول دهه‌های گذشته رقم زده‌اند، چیزی جز ثمره تمسک به «ولایت» و زنده نگه داشتن آموزه‌های غدیر نیست.

ظرفیت عظیم غدیر برای اثرگذاری در تراز جهانی

ظریف‌منش در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ابعاد فراملی این عید بزرگ گفت: غدیر و منظومه فکری اهل‌بیت(ع) تنها مختص به یک جغرافیای خاص نیستند، بلکه از ظرفیت بسیار بزرگی برای اثرگذاری در سطح ملی و بین‌المللی برخوردارند. غدیر یک مانیفست جهانی برای اداره عادلانه جامعه و معرفی الگوی برتر رهبری است. و به همین دلیل حقیقت غدیر به عنوان یک عطیه الهی است که بشریت را در حوزه تعیین نظام اجتماعی و تعیین چگونگی حکمروایی عادلانه و سعادت بخش هدایت و راهنمایی می کند.



وی افزود: اگر با استقامت مردمی، تدبیر نخبگانی و پایبندی عملی به ارزش‌ها و نظام ولایت حرکت کنیم، قطعاً می‌توانیم پیام غدیر را از مرزها فراتر برده و در تراز جهانی مطرح کنیم. این عید بزرگ، یک فرصت راهبردی برای معرفی هرچه بهتر معارف اهل‌بیت(ع) به جهان تشنه‌ی عدالت است.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی غدیر در پایان ابراز امیدواری کرد که با حفظ این مسیر نورانی و تکیه بر انسجام و هم‌افزایی ملی، پرچم برافراشته‌ی غدیر امروز با افتخار در دست ما باشد و فردا در طلیعه‌ی ظهور، به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولی‌عصر(ارواحنا فداه) سپرده شود.