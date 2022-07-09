به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ایوب الربیعی، عضو سابق کمیته امنیت پارلمان عراق، نسبت به ظهور نسل چهارم داعش ظرف چهار سال آینده در اردوگاه الهول هشدار داد.

الربیعی گفت: خطر اردوگاه الهول دارای ابعاد مختلفی است اما مهم‌ترین و اساسی‌ترین آنها، وجود ۹ تا ۱۲ هزار نوجوان در این اردوگاه است که ذهن آنها با توجه خلاء فکری، آماده پذیرش افکار افراطی است.

وی با بیان اینکه خطر اردوگاه الهول سوریه، یک خطر استراتژیک است و اولین ضرر آن به کشور عراق می‌رسد، افزود: حمایت کشورهای غربی از اردوگاه الهول در راستای بی ثبات سازی کشورهای منطقه و به ویژه عراق است.

گفتنی است، اردوگاه «الهول» در حومه جنوبی شهر الحسکه در شمال سوریه و نزدیکی مرزهای این کشور با عراق واقع شده است و پناهگاه امنی برای فراریان و بازداشت شدگان از گروه تروریستی تکفیری داعش به ویژه زنان و کودکان محسوب می‌شود.

این اردوگاه شامل ۱۳۰ خانه است که حدود ۲۰۰ خانواده را در خود جای داده و همچنین شامل زندان‌های وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) نیز می‌شود. حدود ۷۴ هزار نفر از جمله ۳۱ هزار سوری، ۳۲ هزار عراقی و ۱۱ هزار اروپایی که تعداد زیادی از آنها زن و کودک هستند محسوب می‌شود. دو سوم این کودکان زیر ۱۸ سال و بیش از نیمی از آنها زیر ۱۲ سال هستند.