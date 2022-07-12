اهالی قامشلی با کاروان نظامی آمریکا مقابله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نظامیان آمریکایی کاروانی متشکل از ۴۳ خودرو مملو از تجهیزات و مواد لجستیک را برای پشتیبانی از نیروهای خود در پایگاه‌های نظامی غیرقانونی در منطقه الجزیره سوریه به این کشور وارد کردند.

خبرگزاری سانا به نقل از منابع محلی با اشاره به این خبر گزارش داد: کاروانی متشکل از ۳۲ کامیون و ۱۱ تانکر صبح روز دوشنبه از طریق گذرگاه غیرقانونی «الولید» از شمال عراق به خاک سوریه وارد شدند.

در همین راستا، کاروانی متشکل از ۲۰ خودروی نیروهای اشغالگر اواخر شب یکشنبه از پایگاه اشغالگران در فرودگاه «خراب الجیر» به سمت شهرک «تل حمیس» و از آنجا به سمت الحسکه حرکت کردند.

این تحولات در حالی است که اهالی روستای «الصالحیه» در حومه شهر قامشلی با پشتیبانی یک ایست بازرسی ارتش عربی سوریه، با کاروانی از نیروهای اشغالگر آمریکایی هنگام عبور از این روستا مقابله و آنها را از منطقه بیرون کردند.

منابع محلی از حومه قامشلی به خبرنگار سانا گفتند که کاروانی متشکل از ۵ خودروی نظامی متعلق به اشغالگران آمریکایی با همراهی یک خودروی شبه‌نظامیان سوریه دموکراتیک (قسد) تلاش کردند از روستای الصالحیه عبور کنند؛ ولی اهالی روستا با حمایت ارتش با آنها مقابله و این کاروان نظامی را از منطقه خود بیرون کردند.

سه شنبه گذشته نیز اهالی روستای «المجیبره» در شرق الحسکه با پشتیبانی ارتش سوریه با کاروان نظامی نیروهای اشغالگر آمریکایی که قصد ورود به روستا و عبور از آن را داشتند، مقابله و این کاروان را از منطقه بیرون راندند.