به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قربان زاده اظهار کرد: تعداد ۱۷۷ بازرس بهداشتی و ۳۴ ناظر شرعی در روز عید قربان فعال و ناظر بر روند کشتار دام در سراسر خراسان رضوی هستند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو رعایت اصول بهداشتی و توجه به توصیه‌های ارائه شده امر مهمی است افزود: با توجه به قرار داشتن در فصل گرم سال و افزایش حضور کنه، به عنوان ناقل این بیماری مهلک، توصیه اکید به شهروندان خودداری از کشتار دام در منازل، باغ‌ها و نیز خرید گوشت دام کشتار شده خارج از شبکه کشتارگاه و کنار جاده‌هاست که می‌تواند مخاطرات زیادی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: مردم در صورت کشتار دام در منزل اقدام به نگهداری پیش‌سرد لاشه‌ها در سردخانه کشتارگاه کنند و در صورت عدم وجود شرایط، گوشت و آلایش دام شامل دل و جگر و قلوه را برای مدت ۲۴ ساعت در فضای سرد یخچال نگهداری نموده و به هیچ وجه بلافاصله بعد از کشتار مصرف نکنند.

قربان زاده با بیان اینکه هر مورد از کشتار غیرمجاز دام می‌تواند خطر ابتلاء به تب کریمه کنگو را در پی داشته و سلامت مردم را تهدید کند ادامه داد: تا کنون پنج مورد ابتلاء به بیماری تب کریمه کنگو در استان ثبت شده که سه نفر آنان در تربت حیدریه، یک نفر در تربت‌جام و یک نفر نیز در شهرستان کاشمر شناسایی شده‌اند.