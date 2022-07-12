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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۱

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

استفاده از ماسک در استان زنجان به شدت کاهش یافته است

استفاده از ماسک در استان زنجان به شدت کاهش یافته است

زنجان- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با وجود افزایش آمار بستری های ناشی از بیماری کرونا رعایت دستورالعمل های بهداشتی و استفاده از ماسک در زنجان به شدت کاهش یافته است.

مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ویروس کرونا در استان رو به رشد است، گفت: متأسفانه بستری‌های به کرونا در استان افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: متأسفانه مبتلایان به ویروس کرونا هم در استان زنجان افزایش یافته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، بر لزوم پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و گفت: باید برای تحقق این مهم مردم حتماً همکاری لازم را داشته باشند.

تقی لو تاکید کرد: در حال حاضر پاستور برکت برای تزریق در مراکز درمانی استان وجود دارد و مردم برای تزریق می‌توانند به پایگاه‌های سلامت مراجعه کنند.

وی افزود: متأسفانه زدن ماسک در استان زنجان در حد بسیار زیادی کاهش یافته و این اصلاً خوب نیست و به کمترین حد خود رسیده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ابراز داشت: در تمام مراکزی که برای تزریق واکسن پیش بینی شده واکسن برکت و سینوفارم به اندازه کافی وجود دارد.

کد مطلب 5536243

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