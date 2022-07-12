استفاده از ماسک در استان زنجان به شدت کاهش یافته است

مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ویروس کرونا در استان رو به رشد است، گفت: متأسفانه بستری‌های به کرونا در استان افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: متأسفانه مبتلایان به ویروس کرونا هم در استان زنجان افزایش یافته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، بر لزوم پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و گفت: باید برای تحقق این مهم مردم حتماً همکاری لازم را داشته باشند.

تقی لو تاکید کرد: در حال حاضر پاستور برکت برای تزریق در مراکز درمانی استان وجود دارد و مردم برای تزریق می‌توانند به پایگاه‌های سلامت مراجعه کنند.

وی افزود: متأسفانه زدن ماسک در استان زنجان در حد بسیار زیادی کاهش یافته و این اصلاً خوب نیست و به کمترین حد خود رسیده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ابراز داشت: در تمام مراکزی که برای تزریق واکسن پیش بینی شده واکسن برکت و سینوفارم به اندازه کافی وجود دارد.