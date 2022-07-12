دریافت 25 MB کد مطلب 5536606 https://mehrnews.com/xY4XY ۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۴ کد مطلب 5536606 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۴ واکنش کاپیتان سابق پرسپولیس به برکناری اسکوچیچ توضیحات سید جلال حسینی کاپیتان سابق پرسپولیس در خصوص برکناری اسکوچیچ را در این فیلم مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط واکنش سجادی به برکناری اسکوچیچ، انتخاب دایی و استعفایش از وزارت ورزش گزینههای داخلی بعد از علی دایی در صف/ تماس یک مربی با بازیکنان! کار بازیکنان تیم ملی بد بود/ ۲ نفر واسطه مذاکره با کیروش بودند واکنش فدراسیون فوتبال به خبر برکناری اسکوچیچ و مذاکره با علی دایی افشاگری دستیار اسکوچیچ: میخواهند یک مربی ایرانی بگذارند! برکناری اسکوچیچ ته نامردی بود/ طارمی ادا در نیاورد و پای حرفش ماند خجالتآور است جانشین اسکوچیچ شوم/ تکرار ماجرای پیشنهاد سپاهان جزئیاتی از «کودتا» علیه اسکوچیچ در تیم ملی/ برانکو: خجالت میکشم! برچسبها دراگان اسکوچیچ سید جلال حسینی تیم ملی فوتبال ایران
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