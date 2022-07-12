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کد مطلب 5536606
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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۴

واکنش کاپیتان سابق پرسپولیس به برکناری اسکوچیچ

واکنش کاپیتان سابق پرسپولیس به برکناری اسکوچیچ

توضیحات سید جلال حسینی کاپیتان سابق پرسپولیس در خصوص برکناری اسکوچیچ را در این فیلم مشاهده می کنید.

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    نظرات

    • رضا US ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این یک تصمیم سیاسیست باتوجه به نتیجه تیم والیبال ،همه چی دستتون میاد ، اگرقهرمان جام هم بشیم ،اخلاقیات راباخته ایم ،نمکدان راشکستیم ، بلبشوی داخل ورزش مملکت ،نشان از بخور بخورهای فراوان دارد از طرف دیگه ،وقتی طارمی قهر کرد ،بازیکنان ابی اخراج شدند وباکدخدا منشی انها را برگرداندند ،باید اسکو خودش می
    • رضا US ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این یک تصمیم سیاسیست باتوجه به نتیجه تیم والیبال ،همه چی دستتون میاد ، اگرقهرمان جام هم بشیم ،اخلاقیات راباخته ایم ،نمکدان راشکستیم ، بلبشوی داخل ورزش مملکت ،نشان از بخور بخورهای فراوان دارد از طرف دیگه ،وقتی طارمی قهر کرد ،بازیکنان ابی اخراج شدند وباکدخدا منشی انها را برگرداندند ،باید اسکو خودش می
    • ناشناس RO ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      وقتی امثال می شاد ماجدی و افراد ناشناسی به غیر قاسمپور که سابقه ملی پوش شدن دارند میشن کمیته فنی نتیجه اش هم میشه چنین شلم شوربا کجای دنیا میاین چنین تصمیمی را بگیرن یک مربی موفق با بهترین نتیجه گیری در عرض چند ماه مانده به جام جهانی تغییر کنه وقتی مدیریت ضعیف بشه بازیکن تیم ملی میشه تصمیم گیرنده

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