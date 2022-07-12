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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۹

سوءتفاهم با «دبیر» حل شد؛

واکنش سجادی به برکناری اسکوچیچ، انتخاب دایی و استعفایش از وزارت

واکنش سجادی به برکناری اسکوچیچ، انتخاب دایی و استعفایش از وزارت

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه توصیه‌ها برای انتخاب سرمربی تیم ملی زیاد است، به احتمال انتخاب علی دایی واکنش نشان داد و گفت که خبر استعفایش از وزارت ورزش جوک و شوخی بوده است!

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی در حاشیه مراسم رونمایی از سردیس پنج قهرمان المپیک برای دقایقی کوتاه پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

سجادی در واکنش به سوال خبرنگار مهر مبنی بر برکناری دراگان اسکوچیچ گفت: مگر فدراسیون اعلام رسمی کرده است؟ باید به ما گزارش بدهند.

سجادی درباره اینکه آیا برای انتخاب مربی ایرانی در تیم ملی توصیه‌ای شده است؟ تاکید کرد: توصیه‌ها زیاد است. به نظر و دیدگاه فنی فدراسیون احترام می‌گذاریم. ما نقش حمایتی را داریم. دولت و کشور در خدمت فدراسیون‌ها و همینطور فدراسیون فوتبال هستیم. جام جهانی بسیار مهم است و وظیفه داریم کنار تیم ملی و فدراسیون باشیم. از تصمیمات فنی نهایت حمایت را می‌کنیم.

وزیر ورزش درباره جلسه اش با بازیکنان تیم ملی در کشور قطر بعد از بازی با الجزایر و اینکه آیا بازیکنان توصیه‌ای برای برکناری کادر فنی داشتند؟ یادآور شد: در قطر شاید پنج، شش ساعت جلسات خیلی خوبی با کادر فنی، بازیکنان و سرپرست تیم گذاشتیم. مأموریت مهمی داشتم تا از نزدیک شرایط تیم را بررسی کنیم. برای من سفر خوبی بود.

سجادی همچنین خبر جلسه بازیکنان تیم ملی با معاون رئیس جمهور را رد کرد و گفت که در فضای مجازی چنین مباحثی مطرح شده است.

وزیر ورزش در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر توصیه برای انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی، تاکید کرد: با احترام به سوال شما اجازه بدهید در مسائل فنی ورود نکنم. بگذارید کار مدیریتی خودمان را بکنیم.

«کمیته فنی فدراسیون فوتبال با آمدن کارلوس کی روش مخالفت کرده است.» سجادی در واکنش به این موضوع هم گفت: اجازه بدهید به مسائل فنی ورود نکنم.

سوال دیگر خبرنگار مهر از سجادی درباره شایعه استعفایش از وزارت ورزش بود. سجادی گفت: اینها خنده و جوک و شوخی بود!

وزیر ورزش درباره مشکلاتی که بین وزارت ورزش و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی وجود داشت، اظهار کرد: مشکلی نبود! چه مشکلی؟ در کار اجرایی همیشه این اختلاف نظرها هست.

سجادی در پایان درباره انتقاد علیرضا دبیر از حراست وزارت ورزش به خاطر اتفاقات مسابقات انتخابی کشتی در ورزشگاه آزادی هم گفت: آن هم سو تفاهمی بود که دیروز حل شد.

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کد مطلب 5536438
زینب حاجی حسینی

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    نظرات

    • RO ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
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      هر بی انصافی یه طرف بازی بیهودهوتمام نشدنی بااسم بنده خدا علی دایی یه طرف،حالاهم که از فوتبال حذف شده ، صدهزار بار میگه من نیستم ، چرا رسانه ها دست از سرش برنمیدارن،خدامیدونه،این شماو گزینه های فوق العاده اتونوشش دونگ فوتبال تمامو کمال دیگه چی میخواین،دقیقا همونی که میخواین، هرکسی توفوتبال باشه بجز
    • reza IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      0 0
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      من. که دیگه کاری ندارم ممکنه بخاطر فوتبال زندگی و سلامت روحی و روان اسکوچبچ نابود بشه ...چه کسی جوابگوی خدا و خانواده ش خواهد بود ؟بله جلو امریکاشاید صد گل بخوریم اما چراقبلا اخراجش نکردیم؟ یا اگر قراره مربی ایرانی همون اسکوچیچ بهتر نیست؟ اما حرمتش نگه داریم بازی دوستانه نتیجه نگرفت بگیم خداحافظ
    • ابراهیم IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      0 0
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      آقای وزیر باعث این بهم ریختگی خود شما هستی

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