به گزارش خبرنگار مهر، هومن افاضلی در خصوص تلاش‌هایی که برای بازگشت کارلوس کی روش به تیم ملی فوتبال ایران صورت گرفته بود، گفت: برای کی‌روش زیاد تاوان دادم ولی واقعیت این است که هرکسی با کاری که می‌کند یکسری دوستانی دارد. آن دوستان تلاش می‌کنند زمانی که یک مربی می‌تواند برگردد، شرایط را برایش فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: دو نفر از آدم‌هایی که قبلاً در تیم ملی و فدراسیون با کی روش کار می‌کردند و الان جای دیگری مشغول هستند، واسطه داستان بودند تا با کی روش مذاکره بشود.

کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد: این افراد جاهایی هستند که ارتباطات مناسبی برای این داستان دارند. آنها از مسئله بازیکنان و ارتباطاتشان استفاده کردند تا مذاکره با کی روش صورت بگیرد. آن دو عزیز کار خیلی بدی کردند و به جایی که قبلاً کار می‌کردند احترام نگذاشتند. بازیکنان هم کار بدی کردند که خارج از چارچوب عمل کردند.

افاضلی یادآور شد: سال‌ها قبل در تیم ملی‌ای کار می‌کردم که علی دایی، علی کریمی، خداداد عزیزی، جواد نکونام و… بازی می‌کردند. آنها هم ممکن بود اختلافاتی داشته باشند ولی به خودشان اجازه نمی‌دادند این کارها را بکنند چون خودشان می‌دانستند این کار غلط است. فدراسیون‌هایی هم که با آن طرف بودند، اقتدار داشتند و اجازه نمی‌دادند این اتفاقات رخ بدهد.

وی تاکید کرد: کار خیلی بدی انجام شد. اسکوچیچ اگر بماند هم کار سختی دارد. نمی گویم اسکوچیچ بماند یا نه ولی این اتفاقات برایش دو سر باخت شد. اگر برکنار شود، چیزی که برایش زحمت کشیده بود را از دست می‌دهد. اگر هم بماند باید تیم دو تکه‌ای را اداره کند که کارش سخت است.