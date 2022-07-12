به گزارش خبرنگار مهر، با برکناری دراگان اسکوچیچ از سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران، خبرها درباره انتخاب جانشین این مربی کُروات بالا گرفته است. علاوه بر مربیان داخلی، از کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ سرمربیان سابق تیم ملی ایران هم به عنوان نفراتی یاد میشود که اسامی آنها در میان گزینههای قبول مربیگری تیم ملی به جای اسکوچیچ مطرح شده است.
برانکو با توجه به تجربه حضور در تیم ملی ایران و جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان و موفقیت با پرسپولیس در لیگ ایران بیشتر مورد توجه بوده است؛ آنهم در حالی که تا سال ۲۰۲۴ با تیم ملی فوتبال عمان قرارداد دارد.
برانکو که در حال حاضر در کرواسی به سر میبرد، در مصاحبهای در واکنش به اینکه یکی از گزینههای هدایت تیم ملی ایران است، گفت: درست است که بعضی از روزنامه نگاران از ایران با من تماس گرفتند اما این تنها چیزی است که در مورد این موضوع می دانم.
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: تا سال ۲۰۲۴ با عمان قرارداد دارم. باید اعتراف کنم خوشحالم که نام من مطرح شده است زیرا واضح است که آنها به من اعتماد دارند. حدس می زنم همکاری ما در سال ۲۰۰۶ را به یاد میآورند اما تکرار میکنم که با عمان قرارداد دارم.
برانکو درباره اینکه در صورت پذیرش هدایت تیم ملی ایران، جانشین یک مربی کُروات دیگر خواهد شد و این خوشایند نیست، گفت: بله به نوعی همین است. این اتفاق قبلاً هم برای من افتاده بود؛ زمانی که میخواستند من به جای مرحوم «کرانچار» به سپاهان بروم. من اصلاً کاری با آن تغییر نداشتم.
وی ادامه داد: الان هم همین اتفاق میافتد و برای من خیلی خجالت آور است، یعنی اگر جانشین مربی کُرواتی بشوم که آنها را به جام جهانی رسانده است، من را در شرایط نامناسبی قرار میدهد.
سرمربی تیم ملی فوتبال عمان همچنین تاکید کرد که هیچکس به صورت رسمی با او برای تیم ملی ایران تماس نگرفته است. او گفت: من چیزی در این مورد نمی دانم و خودم را هم به کسی پیشنهاد ندادهام.
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