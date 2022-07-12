  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۹:۵۵

برانکو ایوانکوویچ:

خجالت‌آور است جانشین اسکوچیچ شوم/ تکرار ماجرای پیشنهاد سپاهان

خجالت‌آور است جانشین اسکوچیچ شوم/ تکرار ماجرای پیشنهاد سپاهان

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که از وی به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی دراگان اسکوچیچ یاد می‌شود، حضورش در ایران به جای هموطن خود را «خجالت آور» توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با برکناری دراگان اسکوچیچ از سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران، خبرها درباره انتخاب جانشین این مربی کُروات بالا گرفته است. علاوه بر مربیان داخلی، از کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ سرمربیان سابق تیم ملی ایران هم به عنوان نفراتی یاد می‌شود که اسامی آنها در میان گزینه‌های قبول مربیگری تیم ملی به جای اسکوچیچ مطرح شده است.

برانکو با توجه به تجربه حضور در تیم ملی ایران و جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان و موفقیت با پرسپولیس در لیگ ایران بیشتر مورد توجه بوده است؛ آن‌هم در حالی که تا سال ۲۰۲۴ با تیم ملی فوتبال عمان قرارداد دارد.

برانکو که در حال حاضر در کرواسی به سر می‌برد، در مصاحبه‌ای در واکنش به اینکه یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی ایران است، گفت: درست است که بعضی از روزنامه نگاران از ایران با من تماس گرفتند اما این تنها چیزی است که در مورد این موضوع می دانم.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: تا سال ۲۰۲۴ با عمان قرارداد دارم. باید اعتراف کنم خوشحالم که نام من مطرح شده است زیرا واضح است که آنها به من اعتماد دارند. حدس می زنم همکاری ما در سال ۲۰۰۶ را به یاد می‌آورند اما تکرار می‌کنم که با عمان قرارداد دارم.

برانکو درباره اینکه در صورت پذیرش هدایت تیم ملی ایران، جانشین یک مربی کُروات دیگر خواهد شد و این خوشایند نیست، گفت: بله به نوعی همین است. این اتفاق قبلاً هم برای من افتاده بود؛ زمانی که می‌خواستند من به جای مرحوم «کرانچار» به سپاهان بروم. من اصلاً کاری با آن تغییر نداشتم.

وی ادامه داد: الان هم همین اتفاق می‌افتد و برای من خیلی خجالت آور است، یعنی اگر جانشین مربی کُرواتی بشوم که آنها را به جام جهانی رسانده است، من را در شرایط نامناسبی قرار می‌دهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال عمان همچنین تاکید کرد که هیچکس به صورت رسمی با او برای تیم ملی ایران تماس نگرفته است. او گفت: من چیزی در این مورد نمی دانم و خودم را هم به کسی پیشنهاد نداده‌ام.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید 

کد مطلب 5536215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      21 41
      پاسخ
      خجالت رو اونایی باید بکشن که به ادم بی ظرفیتی مثل تو پیشنهاد میدند که تو اینطوری بازارگرمی بکنی
    • دنیای امروز IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      19 14
      پاسخ
      باعرض ادب واحترام امیدوارم که اگرخارجی قراره بیادکیروش نباشه وبه بهانه جام جهانی گذشته استدلال های بیخودی بعضی هاکه واقعاازاصول فوتبال فقط دیدن فوتبال رودیدن ونظرمیدنددنبال کیروش نباشند،چراکه به خارجی باشه برانکوازکیروش بهتره...
    • کاردان IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      39 10
      پاسخ
      قابل توجه مربیانی که میخوان هر طور شده برن جام جهانی درود به شرف برانکو💖
    • رضا IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      25 2
      پاسخ
      می‌دونم تایید نمیکنی ولی واقعاً مایه شرم وخجالت آورده کسانی که این کار هم کردن نون به نرخ روز خور هستن و واقعا مطمئنا بحث تبانی این وسط در جریان هست متاسفم برای این فوتبال ناپاک
    • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      17 0
      پاسخ
      همیشه نزدیک مسابقات جهانی که میشویم این مسخره بازی ها شروع میشه فدراسیون انگار بازیچه است بیعرضه و منفعل گاها خودش دست اندرکار شلوغ کاری ها ،پولهای میلیاردی که رد وبدل میشه و بریز وبپاش ،دزدی ها که اگر بزرگتری باشه معلوم میشه چه بخور بخورهایی پشت پرده هست ،مردم بیچاره که اعصابشان روخورد میکنند
    • راستگو IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      5 1
      پاسخ
      آیا تا بحال کدامیک از اعضای کمیته فنی دارای یک مقام کشور در هر زمینه ای هستند. که دیگران را قضاوت می کنند . اگر امیدی به همدلی بازیکنان ملی در جام جهانی داشتیم . بازیکنانی مثل ابراهیمی که سن او بالا رفته و توان بازی ندارد باعث تفرقه شده . ومطمئن هستم الان دیگه پله و سکوی پرتاب ولز هم می شویم . و
    • Fashu Poshteh IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      2 14
      پاسخ
      فرکی مایلی کهن نهایتا جواد نکو نام
    • محمد دربه IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      23 2
      پاسخ
      واقعا خجالت آور است یک مربی با بهترین نتیجه را به خاطر منافع شخصی بر کنار کردند.مسؤولین به هوش باشید. سودجویان از ورزش خجالت نمیکشند.
    • اکبر IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      41 5
      پاسخ
      به فاطمه زهرا سلام الله با اخراج اسکوچبچ بزرگترین ظلم تاریخ ورزش در دنیا به ایشون شده وشک نکنید خدا به بدترین شکل ممکن جوابتون رو میده بنده خدا با سرافرازی وسربلندی تیم رو برد جام جهانی....اینحق او هست سرمربی باشه احه کار شما ابدا توجیه نداره وته ته ته ته ته نامردی ونمک نشناسی هست
      • یاسر IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
        1 3
        توگروه ژاپن و استرالیا و عربستان که نبوده ثانیا بیشتر بازیکنها بودن چون نمیخواستن جام جهانی رو ازدست بدن وگرنه مربی تیم خونه به خونه رو فقط آورده بودن که پکیج بندازن بهش و چون صلابت نداشت راحت درکنارش هرغلطی میخواستن بکنن
      • توانا IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
        1 0
        آقا یاسر همین بازیکنان با مربیان قبلی چرا می باختند !؟
    • ح ح IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      22 1
      پاسخ
      برای کشور ایران مردم و بخصوص مسولان بی لیاقت هم خجالت اوره معلوم بود پای آن استیلی خانه خراب کن به هر جا برسه کن فیکون می کته یک مربی ارزون بی ادعا بی حاشیه با آمار عالی که فوتبال ما رو نجات داد هیچ کوتاهی نکرده و چوب کوتاهی و بی کفایتی مسئولان رو بابت عدم برپایی اردوها با شرایط مناسب می خوره
      • مجتبی IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
        2 2
        هرکجا را میخوای نابود کنی استیلی راببر اونجا شاهین بوشهر پرسپولیس تیم امید تیم ملی آخه این آقا چه هنری در مدیریت داره
      • مجتبی IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
        1 3
        هرکجا را میخوای نابود کنی استیلی راببر اونجا شاهین بوشهر پرسپولیس تیم امید تیم ملی آخه این آقا چه هنری در مدیریت داره
    • حمید IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      22 1
      پاسخ
      خجالت نمیکشن اسکوچیچ این همه زحمت کشبد حالا ردش میکنن
    • اکبر IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      17 1
      پاسخ
      این کار شما نامردی محضه مگه فک میکنید تیم ایران با کاپلو یا فرگوسن یا مورینیو از گروهش صعود میکنه که ایقد جوگیر شدید واین بدبخت بیچاره رو اخراج کردید ما با زیدان هم از گروه بالا نمیریم. وحتی ۹۰درصد کیسه گل میشیم پس چه بهتر همین بنده خدا که حقشم هست باشه.نکنین گناه داره خدا از سرتون درمیاره
    • اکبر IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      15 1
      پاسخ
      این بدبخت و اخراج کردین..باشه اما اگه خدا رسواتون نکرد وآه این بیچاره دامنتون نگرفت..تف بندازین توصورت من.... خواهیم دید...نکنید حق ابن بیچاره هست بخاطر خدا دوباره ابقاش کنید وگرنه خدا روزگارتون سیاه میکنه..
    • خسرو IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      2 15
      پاسخ
      اینا را هیچ جا راشون نمی‌دن میان تو ایران مربیگری یاد میگرن بعدش برای خودمون کلاس میزارن
      • حمید IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
        3 0
        کاش حداقل رزومه برانکو را نگاه می‌کردید بعد نظر میدادید
    • احمد IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      13 0
      پاسخ
      یک مربی می آید تیمی را تحویل می گیرد که خیلی ها بر خلاف حرفهایشان نمی خواهند تیم صعود کند یک نتیجه تاریخی صعود روی می دهد دلال ها وارد گود می شوند ورزشکاران را هدایت به عدم نتیجه گیری در مسابقات می کنند تا مربی تاریخ ساز برود دوباره تیم ملی آواره می شود تا کیسه دلال ها....
    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      8 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند این دلا لان خدا نشناس که در همه تمور مملکت رسوخ کرده اند. یه مدت این میارند واون یکی را می برند ومملکت را می چاپند.
    • ناشناس IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      4 1
      پاسخ
      تغییر مربی در این شرایط کار بدون شک کار جاسوسها و نفوذیهای دشمنه،نفوذیهای انگلیسی هر غلطی میخوان تو ایران میکنن
    • یاسر IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      3 15
      پاسخ
      اون تصویری که ما از تو داریم اینم ازت برمیاد منتها چون مردم کیروش رو میخوان و اگر اون نباشه داخلی رو ترجیح میدن اینو میگی مستر دلالوویچ یه مطلب دیگه هم اینکه الان سلطانی فر نیست که بتونی پرفسور باشی😊
    • صادق باشتنی IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      12 0
      پاسخ
      حتی خود آقای برانکو هم داره اعلام میکنه ، کاری که فدراسیون فوتبال در حق اسکوچیچ انجام داد ، نامردی بزرگ و از پشت خنجر زدن به آقای اسکوچیچ است ، مربی ای که تیم فوتبال رو که در حال حذف شدن از مرحله مقدماتی جام جهانی بود ، اومد و کاری کرد که تیم فوتبال ایران به عنوان اولین تیم آسیا وارد جام جهانی شد .
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      12 2
      پاسخ
      خجالت بکشید با این تصمیم نادرست،اخر نامردی اینه.
    • خلیل تاج آبادی IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      به عنوان یک ایرانی ، از کاری که فدراسیون فوتبال ایران در حق آقای اسکوچیچ کرد ، شرمسار و ناراحتم ، این کار در حق مربی بزرگی مثل آقای اسکوچیچ که اومد ، تیمی رو که داشت حذف میشد رو به عنوان تیم اول آسیا به جام جهانی فرستاد . یک نوع نامردی و از پشت خنجر زدن به آقای اسکوچیچ محسوب میشود ،
    • ملیحه سادات نجفی IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کاری که فدراسیون در حق آقای اسکوچیچ کرد خیانت محسوب میشود ، مربی ای که اومد تیم حذف شده رو به عنوان اولین تیم آسیا به جام جهانی فرستاد . فاتحه تیم فوتبالی که در آن بازیکنانش زیرآب مربی رو میزنند باید خواند ، یعنی چند تا بازیکن قرتی بیایند و پروژه برکناری مربی رو رقم بزنند ، یعنی فاجعه .
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      2 1
      پاسخ
      خاک بر سر کل فوتبال ایران که ذره ای احساسات و وجدان و معرفت ندارند اخه این مربی اگر بد بود که نمیتونست تیم ایران رو به جام جهانی برسونه.......!!!!!!!
    • خداداد افشار IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      1 2
      پاسخ
      به نظر من پروژه برکناری آقای اسکوچیچ کار دشمنان ایران است ، کار آمریکا ، انگلیس ، اسراییل ، ترسیدند که آقای اسکوچیچ با تاکتیک هایش و سیستم بازی اش این تیم ها را شکست دهد و اومدند.و طرح برکناری آقای اسکوچیچ رو رقم زدند و میخواهند مربی ایرانی و یا کی روش رو بیاورند ،و ایران را در جام جهانی گلباران کنن
    • حمید IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      2 0
      پاسخ
      باز هم جلال طالبی را بیارن
    • مرضیه افچنگی IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      رو کدوم قانون ، اینها اومدن مربی محبوب ایرانی ها ، یعنی آقای اسکوچیچ رو تغییر دادن ، اگه اشتباه نکرده باشم کار دشمنان ایرانه ، ترسیدن آقای اسکوچیچ در جام جهانی گلباران شان کند ، اومدن طرح آوردن مربی ایرانی و اخراج این مربی بزرگ را رقم زدند ، که بتوانند در جام جهانی ایران را به راحتی گلباران کنند .
    • جواد اقبالی IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خدا مقصران. اصلی برکناری آقای اسکوچیچ رو نابود کند ، خدا بانیان اصلی اخراج آقای اسکوچیچ رو خانه نشین نماید ، خدا از سر تقصیراتشان نگذرد ، واقعا دم آقای اسکوچیچ گرم ، تنها مربی بود که توانست در برابر عراق سه گل بزند ، نفرین خدایان بر شما باد
    • وحید کلاچی IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      0 1
      پاسخ
      لعنت خدا بر تمام کسانی که آقای اسکوچیج رو بر کنار کردن .
    • شایان IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اونایی که میگن تو جام جهانی مربی اسم و رسم دار باید سرمربی تیم ملی باشه، تیم عربستان با کارلوس آلبرتو(که با تیم برزیل قهرمان جام۹۴ شده بود) تو جام جهانی۹۸ نتیجه نگرفت، شما بر اساس کدوم تحلیل فنی اینو میگین؟؟؟!!!!!
    • رضا ‌ IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      1 1
      پاسخ
      اقایان احساسی برخورد نکنید به خدا درجام جهانی گل باران میشدیم امارات وبحرین تیم نیستند اگر کره و الجزایر را برده بود عالر بود انگلیس بحرین نیست فقط مسولین باید کیروش حتی اگر ۴ ماه هم شده بیاورند ۸۰درصد امکان صعود حتی به مرحله بعد داریم
    • علی IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اصل شرافت و کرامت انسانی یعنی همین جواب
    • حمید IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کودتای سال۱۹۹۸ بازیکنان علیه مربی رخ داد،دوباره
    • IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چقدر جالب خواهد شد اگر هر جایگزین احتمالی روی غیرت و مردانگی فقط پوزخند و زهرخند بنماینده فدراسیون فوتبال ایران تحویل بدهد و پشتش را برگرداند بط ف نماینده فدراسیون. الآن کامل مشخص شد که فقط برای بخور بخور دنبال یک مربی دیگر هستند.
    • . IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      گند زدید با این کاراتون تو فوتبال ایران جمع کنید برید خدایی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها