به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران همچنان خبر برکناری دراگان اسکوچیچ از سرمربیگری تیم ملی ایران را به صورت رسمی اعلام نکرده است. این در حالی است که نه تنها اعضای کمیته فنی فدراسیون به خروج سرمربی کروات رأی داده‌اند، بلکه اعضای هیأت رئیسه نیز در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، رأی به رفتن اسکوچیچ داده‌اند تا دیگر هیچکس موافق ماندن او نباشد.

رفتن اسکوچیچ با تلاش فدراسیون برای نشستن مربی وطنی روی نیمکت تیم ملی ایران همراه است. مدیران فدراسیون با فشارهایی که از سوی مسئولان کشور و انتقاد آنها نسبت به شرایط فنی تیم ملی ایران با دراگان اسکوچیچ مطرح شد عزم خود را برای انجام تغییر در رأس کادر فنی تیم ملی ایران به کار بستند.

علی دایی گزینه اصلی تیم ملی

عبور از دراگان اسکوچیچ قبل از جلسه امروز اعضای هیأت رئیسه و حسن کامرانی فر به عنوان دبیرکل با او کلید خورده است و دیگر هیچ تصمیمی برای باز گرداندن او وجود ندارد. از سوی دیگر اصرار روی استفاده از گزینه داخلی کاملاً وجود دارد تا اسم علی دایی به عنوان اصلی ترین پیشنهاد برای قبول سرمربیگری مطرح شود.

او که سابقه هدایت تیم ملی ایران را حدود ۱۳ سال پیش در کارنامه خود دارد دیگر حاضر نیست به هر قیمتی تجربه قبلی را تکرار کند. علی دایی در مذاکره اولیه خود با مسئولان ورزش کشور نسبت به بازگشت روی نیمکت تیم ملی ایران کاملاً ابراز تمایل نکرده است و علاقه‌ای برای بازگشت ندارد.

اصرارها نظر شهریار را عوض می‌کند؟

با این حال اصرار روی اسم علی دایی زیاد است. دایی که چند سالی است فعالیت در حوزه باشگاهی را نیز متوقف کرده است هدف دوباره مسئولان فدراسیون فوتبال است. باید دید تنها گزینه جدی برای پذیرفتن پیشنهاد نیمکت تیم ملی ایران مقابل اصرارها برای بازگشت به تیم ملی چه واکنشی نشان می‌دهد. شاید این بار نظر علی دایی با توجه به درخواست مسئولان و مدیران کشور عوض شود تا دایی که حتی سابقه حضور در جام جهانی را به عنوان بازیکن در کارنامه دارد، این بار به عنوان سرمربی روی نیمکت بنشیند.

لابی با رختکن تیم ملی برای سرمربیگری!

جذابیت نشستن روی نیمکت تیم ملی در بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به حدی است که یکی از مربیان جوان فوتبال باشگاهی کشور که کارنامه قابل قبولی هم از خود بر جای گذاشته است، با تعدادی از با تجربه‌های تیم ملی تماس‌هایی را داشته است تا اقبال خود برای نشستن روی نیمکت تیم ملی را افزایش دهد.

این در حالی است که طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون فوتبال با این مربی ارتباط تلفنی هم برقرار نکرده‌اند اما هیچ بعید نیست نقش تأثیرگذار چند بازیکن روی برکناری اسکوچیچ این بار در انتخاب جانشین او ایفا شود.

تلاش برای ایستادن در صف!

انتخاب قطعی برای سرمربی داخلی تیم ملی ایران باعث شده تا لابی چند سرمربی باشگاهی هم برای جانشینی اسکوچیچ آغاز شود اما تا اینجای کار آنها در اولویت فدراسیون نیستند.

همه چیز «معلق» است

فدراسیون فوتبال ایران بدون شک دوران بدون اقتدار خود را با کنار گذاشتن ناگهانی دراگان اسکوچیچ در فاصله نزدیک به چهار مانده به جام جهانی ۲۰۲۲ ادامه می‌دهد؛ وضعیتی فاجعه بار که سرپرستی آن را میرشاد ماجدی بر عهده دارد تا تنها چیزی که درباره آینده نیمکت تیم ملی اطمینان خاطر حاصل شده باشد کنار گذاشتن اسکوچیچ باشد. ماجدی که تا ۱۰ روز پیش از قرارداد با اسکوچیچ تا پایان جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا سخن می‌گفت حالا امروز حکم اخراج او را امضا می‌کند اما خودش هم نمی‌داند سکان هدایت تیم ملی را به کدام مربی وطنی می‌سپارد تا مقابل انگلیس، آمریکا و ولز در گروه B جام جهانی قطر آبروی فوتبال ملی را حفظ کند.

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