یک بیمار کرونایی در سمنان فوت کرد

سعید کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: ۹ هفته بود که هیچ آمار فوتی در شهرستان‌های تابعه وجود نداشت اما متأسفانه با شیوع شدید سویه جدید یک بیمار شب گذشته جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه سه بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان حضور دارند، افزود: ۱۵ مورد جدید بستری در ۲۴ ساعت اخیر به ثبت رسیده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه ورود و اوج گیری پیک جدید کرونا که بسیاری صاحب نظران درباره آن هشدار داده بودند، متأسفانه رقم خورده است، بیان داشت: در هفته اخیر قدری میزان واکسیناسیون از سوی مردم افزایش پیدا کرده اما مطالبه ما از مردم این است که روند واکسیناسیون افراد بالای ۱۲ سال را جدی بگیرند.

کسائیان با بیان اینکه همه افراد بدون اینکه سابقه واکسیناسیون خود را مورد لحاظ قرار دهند، می‌بایست برای دریافت واکسن به پایگاه‌های سلامت مراجعه کنند، افزود: برای کادر درمان چهار ماه پس از آخرین دز و برای افراد عادی شش ماه بعد از تزریق آخرین دز واکسن کرونا، می‌بایست تزریق جدید صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه واکسن کرونا سوای اینکه برای خود فرد مؤثر است و روند بیماری را به تعویق می‌اندازد و حتی شدت آن را کاهش می‌دهد، می‌تواند جامعه را نیز به خطر نیندازد، بیان کرد: واکسیناسیون به خصوص کمک می‌کند که ویروس به افراد سالمند و کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند، منتقل نشود همچنین مردم استفاده از ماسک شستن دست‌ها و ضد عفونی کردن آنان را از یاد نبرند.