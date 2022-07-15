  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۲

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

شناسایی ۵۰ بیمار سرپایی مبتلا به کرونا در کرمانشاه

شناسایی ۵۰ بیمار سرپایی مبتلا به کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از شناسایی ۵۰ بیمار سرپایی مبتلا به کرونا در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته سه مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۵۰ مورد بیمار مثبت سرپایی دیگری در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۰ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه یک نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، سه هزار و ۱۴۰ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص پنج نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5538738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه