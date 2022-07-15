شناسایی ۵۰ بیمار سرپایی مبتلا به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته سه مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۵۰ مورد بیمار مثبت سرپایی دیگری در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۰ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه یک نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، سه هزار و ۱۴۰ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص پنج نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.