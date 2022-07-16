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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۲

مدیرکل انتقال خون استان تهران مطرح کرد؛

دعوت از شهروندان تهرانی برای اهدای خون به بیماران

دعوت از شهروندان تهرانی برای اهدای خون به بیماران

مدیرکل انتقال خون استان تهران از رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در مراکز اهدای خون خبر داد و از مردم دعوت کرد تا بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهدی زاده ضمن دعوت از مردم پایتخت برای اهدای خون، خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع دوباره ویروس کرونا و حساسیت‌های مردم در رعایت مسائل بهداشتی، این اطمینان را می‌دهم که مراکز اهدای خون بعد از منزل، امن ترین جایی است که شهروندان می‌توانند به آن مراجعه کنند.

وی ادامه داد: ضدعفونی تجهیزات و رعایت مسائل بهداشتی در بالاترین سطح، از اصول همیشگی سازمان انتقال خون از ابتدای تأسیس بوده و در ۲۵ ماه اخیر نیز که شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور بودیم، این روش با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد تا داوطلبان اهدای خون در آرامش کامل به یاری بیماران بشتابند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران افزود: نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی، یک نیاز روزانه و همیشگی است که انتظار ما از مردم ساکن پایتخت این است که بدانند زندگی دوباره بیماران، به همراهی و همدلی داوطلبان اهدای خون بستگی دارد.

مهدی زاده، ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در صف‌های داوطلبان اهدای خون، اظهار کرد: در ایام کرونا و به رغم محدودیت‌های رفت و آمد، هیچ وقت در تأمین خون و فرآورده‌های خونی به مشکل نخوردیم و دلیل آن هم، وفاداری، نوعدوستی و حس مسئولیت پذیری مردم است که امیدوارم در این روزها نیز تجربه گر لحظه‌های شیرین حضور مردم به ویژه بانوان و جوانان در مراکز اهدای خون باشیم.

کد مطلب 5539528

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