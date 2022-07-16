حسن ملکیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانهروز گذشته ۲۶ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۲۲ نفر نیز با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر ۵۹ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند.
وی با اشاره به سپری شدن یک شبانه روز بدون فوتی کرونا، بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو هزار و ۱۶۹ نفر به علت ابتلای به این ویروس جان خود را از دست دادهاند.
وی تعداد کل مبتلایان کرونا در استان بوشهر را ۱۰۵ هزار و ۱۲۰ نفر عنوان کرد.
نظر شما