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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۰۷

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر افزایشی است

تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر افزایشی است

بوشهر- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر افزایشی است.

حسن ملکی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۲۶ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۲۲ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر ۵۹ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند.

وی با اشاره به سپری شدن یک شبانه روز بدون فوتی کرونا، بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو هزار و ۱۶۹ نفر به علت ابتلای به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان کرونا در استان بوشهر را ۱۰۵ هزار و ۱۲۰ نفر عنوان کرد.

کد مطلب 5539939

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