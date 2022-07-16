۲۷ هزار توانخواه مازنی از معلولیت جسمی - حرکتی رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی شامگاه شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی اظهار داشت: زمینه اشتغال ۸۵۰ نفر از جامعه هدف بهزیستی در چهارماهه سال جاری فراهم شد.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی مولود انقلاب اسلامی است، گفت: سازمان بهزیستی به همت شهید دکتر محمدعلی فیاض‌بخش تأسیس شد که ۵۲ وظیفه بر عهده‌ی این سازمان گذاشته شده است که رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست و فاقد سرپرست مؤثر، زنان سرپرست خانوار، مسؤولیت سلامت اجتماعی، امور سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان کار و خیابان، زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش طلاق، مشاوره، اشتغال و مسکن، آموزش‌های پیش از ازدواج و … بخشی از آن است.

وی مردمی سازی، شفاف سازی و توانمندسازی را رویکرد اصلی سازمان بهزیستی دانست و افزود: بهزیستی سازمانی پویا، تحول گرا و برنامه محور است و هدف ما بهره گیری از همه ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف است.

بریمانی با بیان اینکه ۱۶۲ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی مازندران قرار دارند، گفت: ۹۲۰ مرکز و مؤسسه خیریه در سراسر استان به صورت روزانه و شبانه روزی به جامعه هدف خدمات ارائه می‌دهند.

سرپرست بهزیستی مازندران با بیان اینکه ۶۳ هزار توانخواه تحت پوشش بهزیستی مازندران قرار دارند، افزود: یکی از اهداف سازمان تغییر نگاه جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت است زیرا معلولیت به معنی محدودیت نیست بلکه فرد با وجود ناتوانی جسمی می‌تواند به موفقیت دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه در استان ۱۱۲ مرکز نگهداری و توانبخشی روزانه و شبانه روزی فعالیت می‌کنند، ادامه داد: از این تعداد ۲۱ مرکز به صورت شبانه روزی و مراقبتی فعالیت می‌کنند که در حال حاضر حدود ۱۶۰۰ نفر از توانخواهان در این مراکز اقامت دارند.

بریمانی با بیان اینکه خانواده محوری یکی از سیاست‌های اصلی سازمان بهزیستی است، گفت: اولویت سازمان بهزیستی نگهداری افراد دارای معلولیت در درون خانواده است.

سرپرست بهزیستی مازندران نگاه سازمان را راه اندازی خانه‌های حمایتی برشمرد و افزود: کوچک کردن مراکز مراقبتی شبانه روزی با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر و فراهم کردن شرایطی مانند خانواده است که استان مازندران در این زمینه پیشرو است.

وی بابیان اینکه معلولیت جسمی – حرکتی بیشترین نوع معلولیت در استان مازندران می‌باشد، ادامه داد: در استان مازندران ۲۷ هزار نفر از توانخواهان دارای معلولیت جسمی – حرکتی، ۱۳ هزار نفر کم توان ذهنی، هفت هزار و ۴۰۰ نفر دارای معلولیت بینایی، هفت هزار و ۴۳۰ نفر دارای معلولیت شنوایی، شش هزار و ۵۰۰ نفر بیماران روانی _ مزمن و ۷۳۰ نفر دارای معلولیت صوت و گفتار هستند.

بریمانی رویکرد سازمان را خانواده محوری و واگذاری آنان به خانواده دانست و گفت: در حال حاضر ۲۲ مرکز اقامتی در حوزه شبه خانواده فعالیت می‌کنند که در آن ۷ تا ۸ نفر نگهداری می‌شوند تا کودکان بتوانند زندگی مشابه خانواده را تجربه کنند.

سرپرست بهزیستی مازندران با بیان اینکه ۱۷ هزار خانوار در حوزه اجتماعی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند، افزود: در حال حاضر ۲۰۱ نفر در مراکز شبه خانواده نگهداری می‌شوند و خدمات مختلفی به آنان ارائه می‌شود.

وی پیشگیری از معلولیت‌ها را بسیار مهم دانست و ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۸ هزار کودک ۳-۶ سال تحت پوشش غربالگری بینایی قرار گرفتند که از این تعداد ۶۰۰ کودک دچار اختلال بینایی شناسایی و به سطوح بالاتر برای مداخلات درمانی معرفی شدند و خدمات مناسب و بهنگام را دریافت کردند.

بریمانی خاطر نشان کرد: در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار نوزاد تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفتند که از این تعداد ۵۵ کودک دچار اختلال شنوایی شناسایی و مداخلات درمانی برای آنان انجام شد.

سرپرست بهزیستی مازندران با بیان اینکه دراستان مازندران ۲۰۹ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی وجود دارد، گفت: یکی از اهداف بهزیستی مازندران راه اندازی مراکز مشاوره در شهرهای کم برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه در سالجاری با بهره گیری از روش‌های درون سازمانی و برون سازمانی برنامه ریزی جامع و مدون جهت تسهیلگری در ایجاد اشتغال برای جامعه هدف صورت گرفته است، افزود: برای تحقق تعهد اشتغال سال جاری مبلغ ۴۸۴ میلیارد تومان اعتبار از محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است که تا کنون ۳۹۸ میلیارد تومان توسط بانک‌های عامل، تخصیص پیدا کرده است.