۸۴۳ خانواده دارای فرزند دو و چندقلو تحت حمایت بهزیستی هستند

ساری - سرپرست بهزیستی مازندران از ارائه خدمات حمایتی به ۸۴۳ خانواده دارای فرزند دو و چندقلو خبر داد و گفت: این خدمات شامل مشاوره‌های روان‌شناختی، کمک‌هزینه‌های و غیره است.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران همزمان با هفته ملی کودک با اشاره به گستره خدمات این نهاد در حوزه حمایت از کودکان گفت: سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد تخصصی اجتماعی و حمایتی، در دو محور توانبخشی و سلامت اجتماعی، خدمات متنوعی را به کودکان ارائه می‌دهد و همواره تلاش کرده است تا با حمایت همه‌جانبه، زمینه رشد، شکوفایی و بالندگی کودکان را فراهم کند.

رحمانی پیشگیری از بروز معلولیت را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان دانست و افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۱ هزار کودک از نظر بینایی و ۱۶ هزار و ۷۳۹ کودک از نظر شنوایی در مراکز غیردولتی غربالگری شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی غربالگری و تشخیص اختلال طیف اوتیسم گفت: از طریق این سامانه، خانواده‌های دارای کودک ۲ تا ۵ ساله می‌توانند به صورت آنلاین و در زمان کوتاه، فرایند غربالگری را انجام دهند که این اقدام در راستای مداخله زودهنگام و تشخیص بهنگام بسیار مؤثر است.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران با اشاره به خدمات ارائه‌شده به کودکان دارای معلولیت اظهار داشت: در حال حاضر ۸۵۰ کودک دارای معلولیت ذهنی و ۵۹ کودک دارای معلولیت جسمی-حرکتی در مراکز شبانه‌روزی توانبخشی از خدمات بهره‌مند هستند. همچنین، بیش از ۷ هزار کودک دارای معلولیت از مستمری و حق پرستاری ماهانه بهره می‌برند.

رحمانی ادامه داد: دو هزار و ۸۳۹ کودک از فرزندان بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان هستند و طرح‌هایی همچون ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی، بازگشت به تحصیل و ارائه مشاوره تخصصی در حال اجراست.

وی با تاکید بر اولویت رویکرد خانواده‌محور بهزیستی گفت: تلاش می‌شود کودکان در محیط خانواده رشد کنند؛ به همین منظور، فرزندخواندگی و مراقبت در بستر خانواده جزو برنامه‌های اصلی سازمان است.

رحمانی در ادامه افزود: هم‌اکنون ۲۰ مرکز شبه‌خانواده در مازندران فعال است که ۲۰۶ کودک تحت مراقبت دارند. در شش‌ماهه نخست امسال نیز ۱۷ کودک به خانواده‌های زیستی بازپیوند داده شده‌اند و ۱۴ کودک به خانواده‌های فرزندپذیر سپرده شده‌اند.

سرپرست بهزیستی مازندران از ارائه خدمات حمایتی به ۸۴۳ خانواده دارای فرزند دو و چندقلو خبر داد و گفت: این خدمات شامل مشاوره‌های روان‌شناختی، کمک‌هزینه‌های مالی، آموزشی، اشتغال، مسکن، مهارت‌های فرزندپروری و بسته‌های بهداشتی و تغذیه‌ای است.

وی همچنین به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای والدین چندقلوها اشاره کرد که با هدف کاهش استرس و ارتقای توانمندی‌های والدین در تربیت و مراقبت از فرزندان برگزار می‌شود.

رحمانی در پایان با تاکید بر رویکرد خانواده‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: هدف نهایی بهزیستی مازندران این است که هیچ کودکی از تحصیل، حمایت روانی و فرصت رشد بازنماند و همه کودکان در محیطی امن، بانشاط و سرشار از امید رشد کنند و آینده‌ای روشن برای خود و کشور رقم بزنند.

