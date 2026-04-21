جعفری: ۲۶ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی گیلان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار با فرماندار آستارا در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه حضور در جمع مردم شریف آستارا و بازدید از مراکز توانبخشی، حمایتی، مشاوره و کمپهای ترک اعتیاد این شهرستان توفیقی ارزشمند است، اظهار کرد: آستارا به دلیل موقعیت حساس و مرزی خود، همواره مورد توجه ویژه سازمان بهزیستی قرار دارد.
ارائه خدمات به ۳۷۰۰ توانخواه و زن سرپرست خانوار در آستارا
وی با اشاره به اینکه حدود سه هزار و هفتصد نفر از جامعه توانخواهان و زنان سرپرست خانوار در آستارا تحت پوشش بهزیستی هستند، افزود: سه مرکز توانبخشی در شهرستان فعال است که دو مرکز در حوزه سالمندان و کودکان توانخواه ذهنی بالای ۱۴ سال فعالیت میکنند و یک مرکز روزانه نیز خدمات ارائه میدهد.
مدیرکل بهزیستی گیلان توسعه مراکز «مثبت زندگی» را از اقدامات مهم این سازمان عنوان کرد و گفت: سه مرکز مثبت زندگی در آستارا فعال است و چهار مرکز مشاوره نیز در حوزه سلامت روان اجتماعی به مردم خدمات ارائه میکنند.
تحقق ۱۰۴ درصدی برنامه اشتغال در گیلان
وی با اشاره به برنامههای توانمندسازی جامعه هدف افزود: در استان حدود هزار و صد فرصت شغلی ایجاد شده و بر اساس پایش نهادهای فرادستی، تاکنون ۱۰۴ درصد تحقق برنامه اشتغال داشتهایم که نشاندهنده موفقیت طرحهای توانمندسازی است.
جعفری از احداث ۷۵۰ واحد مسکونی در استان خبر داد و گفت: این واحدها از مرحله دریافت پروانه تا نازککاری در حال اجرا است و بخشی از این پروژهها در آستارا قرار دارد که امروز از روند ساخت آنها بازدید خواهیم کرد.
مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه در حوزه زنان سرپرست خانوار در آستارا پشت نوبتی وجود ندارد، افزود: تعداد محدودی از جامعه توانخواهان پشت نوبت هستند که با مصوبه امروز، در اولویت قرار میگیرند تا آمار پشت نوبتیها در آستارا به صفر برسد.
پوشش ۵۳ هزار توانخواه و ۲۶ هزار زن سرپرست خانوار در گیلان
وی با اشاره به اینکه در سطح استان ۵۳ هزار و ۶۰۰ توانخواه و ۲۶ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش هستند، گفت: سال گذشته بیش از سه هزار و صد میلیارد تومان در حوزه مستمری، یارانه مراکز توانبخشی، کمپها و خدمات حمایتی پرداخت شده است.
جعفری نگهداری از افرادی که خانواده امکان مراقبت از آنان را ندارد، از مهمترین مأموریتهای سازمان دانست و افزود: در استان ۱۰۱ مرکز شبانهروزی فعال است که ۴۵ مرکز در حوزه توانبخشی فعالیت میکنند و دو هزار و هشتصد نفر در این مراکز نگهداری میشوند.
مدیرکل بهزیستی گیلان در پایان با قدردانی از خیرین و نیکوکاران گفت: بخشی از هزینههای نگهداری در مراکز توسط خیرین تقبل میشود و با توجه به اینکه یارانه دولتی تنها یکسوم هزینه تمامشده را پوشش میدهد، استمرار حمایت خیرین برای ارائه خدمات شایسته به جامعه هدف ضروری است.
نظر شما