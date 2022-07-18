۶۹۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان بستری شد / فوت ۲ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۲۶ تیر ماه تا امروز ۲۷ تیرماه تعداد هزار و ۳۶۳ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۶۹۰ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۹۲ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۳۹۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۳۸ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۵۹ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته دو فوتی کرونا ثبت شده که هر دو نفر مبتلای قطعی بوده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۴۹۳ هزار و ۴۰۳ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۹۴ هزار و ۲۵۷ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۴۸۹ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۷۱۳ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۷۷۶ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۴۱ هزار و ۶۲ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.