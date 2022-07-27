حزب الله قدرت برتر و بازیگر اصلی معادلات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی بیداری اسلامی به مناسبت سالروز چهلمین سالگرد تأسیس حزب الله لبنان، طی بیانیه‌ای ضمن تبریک تشکیل این شجره طیبه و پاسداشت رشادت‌ها، فدارکاری‌ها و استقامت و ایستادگی بی‌بدیل سید مقاومت و رزمندگان ایثارگر این نهاد الهی اظهار امیدواری کرد همچون گذشته با تکیه بر وعده‌های تخلف ناپذیر خداوند تا اضمحلال رژیم جعلی و استقرار حکومت اسلامی در قدس شریف در آینده این مسیر نورانی استمرار و ارتقاء یابد.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تحولات خاورمیانه در سده بیستم میلادی با نقشه شوم استعمار انگلیس و حمایت همه جانبه قدرت‌های غربی از آن، منطقه غرب آسیا را وارد معادله جدیدی از صف بندی‌ها کرد، به گونه‌ای که جهان عرب در یکسو و رژیم صهیونیستی و حامیان بین‌المللی آن از سوی دیگر، منطقه ژئواستراتژیک خاورمیانه با ایفای نقش بازیگران دچار دگرگونی و تغییر گردید و رژیم جعلی در سال ۱۹۴۸ به عنوان غده سرطانی امنیت، آرامش منطقه را در هم ریخت و شاهد جنگ‌هایی بین فلسطینیان و اسرائیل و سه جنگ بین اعراب و اسرائیل بودیم.

از سویی دیگر طرح‌ها، توطئه‌ها و نقشه‌های شوم حامیان غربی باعث شد که اسرائیل روز به روز موقعیت خود را تثبیت نماید.

وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ به رهبری امام خمینی (ره) همچون زلزله‌ای موجب تحولات جدیدی در منطقه گردید و با رهبری داهیانه امام راحل، دفاع مقدس، آموزه‌های اسلام ناب و الهام بخشی آموزه‌ها به جنبش‌های اسلامی دیگر از جمله حزب الله لبنان آرایش سیاسی منطقه را دگرگون ساخت.

در سال ۱۹۸۲ با اشغال نظامی لبنان، تشکیل دولت دست‌نشانده، دخالت خارجی دولت‌های بزرگ تحت عنوان نیروهای پاسدار صلح، استقلال، آزادی و حیات این کشور را دچار نقض حاکمیت یکپارچه سیاسی کرد.

در چنین شرایطی هسته‌های اولیه حزب الله لبنان برای دفاع از استقلال، آزادی، حفظ تمامیت ارضی، هویت و شرف یک ملت تشکیل گردید و با الهام گیری از انقلاب اسلامی خصوصاً آموزه‌های دفاع مقدس به تدریج حزب الله لبنان از یک هسته کوچک به یک گروه مقاومت و بعدها به حزب فراگیر تبدیل شد تا علاوه بر صیانت از لبنان، از آرمان فلسطین، مبارزه با ظلم و ستم، مقابله با تمامیت خواهی رژیم صهیونیستی قد برافراشت و به تدریج در کمتر از یک دهه با شروع مقاومت اسلامی و عملیات استشهادی متعدد لرزه بر اندام رژیم غاصب انداخت به طوری که در سال ۲۰۰۱ رژیم اشغالگر مجبور شد خاک لبنان را ترک نماید و طعم اولین شکست را در طول حیات خود از حزب الله بچشد.

حزب الله لبنان که دوره تکوین خود را طی می‌کرد و به خوبی با اهداف، انگیزه‌ها و سیاست‌های رژیم آشنایی داشت آمادگی همه جانبه خود را افزایش داد تا اگر دوباره مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گیرد پاسخی محکم به آن بدهد.

رژیم صهیونیستی که اطمینان داشت قدرت بالای حزب الله در آینده تهدید اصلی ماهیت و هویت جعلی او خواهد بود در سال ۲۰۰۶ به خیال باطل خود به صورت پیش دستانه تهاجم همه جانبه ای را علیه لبنان آغاز کرد که هدف اصلی آن ناتوانی حزب الله و شکست نظریه مقاومت در منطقه بود، امّا مقاومت جانانه و ولایت‌پذیری و تدابیر دوراندیشانه سید مقاومت و ایثار و فداکاری سرداران و سربازان مقاومت به ویژه شهید سلیمانی برگ زرینی را در تاریخ اسلام و مقاومت برجریده عالم ثبت کرد که ماحصل جنگ ۳۳ روزه و تبدیل حزب الله از یک قدرت محلی به یک قدرت منطقه‌ای تأثیرگذار گردید و بارقه‌های امید در بین آحاد مردم مظلوم و مستضعف عالم از فلسطین، یمن و عراق تا افغانستان و پاکستان و سایر ملل آزادیخواه ایجاد کرد و به تدریج به عنوان الگوی موفق مقاومت در سطح منطقه و جهان معرفی گردید.

همین عامل باعث شد تا سایر گروه‌ها و جریان‌های مقاومت مانند جهاد و حماس در فلسطین، حشد الشعبی در عراق، انصارالله در یمن، دفاع وطنی در سوریه، حزب الله لبنان با تکمیل نقش خود از یک قدرت محلی به یک قدرت ملی و به تدریج قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار تبدیل شود.

علاوه بر این حزب الله توانست معادله قدرت منطقه‌ای را تغییر دهد، قدرت بازدارندگی در برابر رژیم اشغالگر قدس را ارتقا بخشد و با تشکیل اضلاع دیگر، جبهه مقاومت منطقه‌ای را در سطح منطقه غرب آسیا ایجاد نماید و به دنبال آن تمامی طرح‌ها و استراتژی‌های استکبار جهانی و مرتجعین دست‌نشانده و گروه‌های تکفیری را به شکست بکشاند و روزنه‌هایی از امید، عزت نفس، شرف، خودباوری و اعتماد به نفس، احیای هویت اسلامی، رهایی از تحقیر تاریخی را در بین ملل منطقه ایجاد نموده و ترس از هیمنه شکست‌ناپذیری پوشالی رژیم اسرائیل را به تمامی مردم دنیا خصوصاً جهان اسلام ثابت نماید.

هم‌اینک حزب الله قدرت برتر، بازدارنده، اثر بخش، نقش‌آفرین، تأثیرگذار و بازیگر اصلی معادلات منطقه است و واهمه و ترس وحشتناک رژیم جنایتکار اسرائیل از حزب‌الله لبنان، سست‌تر از تار عنکبوتی است که با تلاش مذبوحانه خود و ایجاد حصار به دور خود برای حفظ امنیت خویش تنیده است، در حالی که از بدو تشکیل این غده سرطانی بیشتر از هر وقت دیگر دچار ناامنی، اضطراب، وحشت، مهاجرت معکوس، فقدان مقبولیت و مشروعیت سیاسی و اجتماعی است.

مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن تبریک سالروز چهل‌سالگی تشکیل این شجره طیبه، ضمن پاسداشت رشادت‌ها، فدارکاری‌ها و استقامت و ایستادگی بی‌بدیل سید مقاومت و رزمندگان ایثارگر این نهاد الهی امید آن دارد همچون گذشته با تکیه بر وعده‌های تخلف ناپذیر خداوند تا اضمحلال رژیم جعلی و استقرار حکومت اسلامی در قدس شریف در آینده این مسیر نورانی استمرار و ارتقاء یابد.

مجمع جهانی بیداری اسلامی