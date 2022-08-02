جهان بیشتر از هر زمانی نیازمند پایبندی به حق و عدالت حسین (ع) است

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه-پیمان یزدانی: با فرا رسیدن دهه اول ماه محرم، میلیون‌ها مسلمان شیعه در ایران و خارج از ایران مشغول بزرگداشت سالروز شهادت جانسوز امام حسین (ع) و یارانش هستند. اگرچه قرن‌ها از آن واقعه جانسوز می‌گذرد، اما واقعه کربلا همچنان الهام بخش مسلمانان شیعه و حتی غیرمسلمانان در سراسر جهان است تا در تلاش برای آزادی و رهایی، صفحه‌ای از کتاب نوع دوستانه امام حسین (ع) را به امانت بگیرند.

شهادت او الهام بخش بسیاری از قیام‌ها علیه حاکمان ظالم در طول تاریخ اسلام بوده است که جدیدترین آنها انقلاب اسلامی ایران در سال (۱۳۵۷) ۱۹۷۹ بود که رژیم ستمشاهی را سرنگون کرد.

برای آشنایی بیشتر با آثار قیام امام حسین (ع) به سراغ فیلسوف آمریکایی چارلز تالیافرو رفتیم. تخصص وی الهیات و فلسفه دین است. او استاد ممتاز فلسفه در کالج سنت اولاف، پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات دینداری و عضو مؤسسه سلطنتی فلسفه است. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با وی است:

*مهمترین نکته‌ای که در نهضت امام حسین (ع) مورد توجه شما قرار گرفته چیست؟

من معتقدم که روی سخن ایشان با تمامی کسانی است که در برابر ظلم، بی عدالتی و ظلم مقاومت می‌کنند. اینکه امام حسین و خاندانش و یارانش با شجاعت و بدون سازش با ظلم و ستم جنگیدند، الهام‌بخشی تمامی مردمان صرف نظر از اینکه چه دین و مذهبی دارند است که از ظلم و ستم رنج می‌برند و با ظلم مبارزه می‌کنند. حسین به دنبال پرهیز از خشونت بود و تنها زمانی در جنگ می‌جنگید که چاره‌ای نبود.

*نهضت امام حسین از دیدگاه شما اصلاح طلبی بود یا انقلابی؟

فکر می‌کنم که هر دو بود و هست، جنبش ایشان نه تنها برای اصلاح نهادها بود بلکه برای انقلابی کردن مردم برای مقابله با بی عدالتی و فساد در هر کجا که باشد و یافت شود هم بوده و هست صرف نظر از هزینه‌ای که انسان در این راه می‌پردازد.

*پس از گذشت صدها سال هنوز آزادی خواهان جهان در ماه محرم یاد و خاطره امام حسین (ع) را زنده نگه می‌دارند. چرا نهضت امام حسین همچنان پویا است؟

بخشی از پاسخ شاید در انرژی پویای شهادت او باشد زیرا علی رغم مرگ قهرمانانه و قطعه قطعه شدن بدنش پیام او مبنی بر مبارزه با ظلم خاموش نشده است و نخواهد شد.

*پیام قیام ایشان برای قیام‌های مردمی در دوران معاصر چیست؟

یک راهنما یا پیام این است که هرگز تسلیم نشوید، صرف نظر از هزینه‌ای که خواهید پرداخت. در کشور من، نژادپرستی سیستماتیک یک استبداد است و حقیقت گویی توسط سیاستمداران در معرض خطر است. نیاز به تعهد و پایبندی به حقیقت و عدالت مانند حسین بیشتر از هر زمان دیگری در جهان امروز احساس می‌شود.

*امام حسین علیه السلام با یزید مبارزه کرد تا پیام آزادی و مقاومت در برابر ظلم را نهادینه کند. به نظر شما ستمگران دنیای امروز چه کسانی هستند؟

متأسفانه، در بسیاری از کشورها رهبرانی وجود دارند که به دنبال خاموش کردن مخالفان و آزادی هستند. مصداق و ندای حسین این است که در مبارزه با ظلم همواره هوشیار باشیم.