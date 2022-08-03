رویترز: ایران نصب سه آبشار سانتریفیوژ IR-۶ را در نطنز تکمیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که ایران نصب سه آبشار سانتریفیوژ پیشرفته IR-۶ را در تأسیسات غنی سازی نطنز تکمیل کرده است.

رویترز همچنین ادعا کرد که ایران به آژانس اطلاع داده است قصد دارد شش آبشار نسل دوم را در یک واحد عملیاتی جدید در تأسیسات غنی سازی سوخت نطنز نصب کند.

این ادعای رویترز در حالی صورت می‌گیرد که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز دهم مرداد در گفتگویی با اعلام اینکه دستور راه‌اندازی و تزریق گاز به صدها سانتریفیوژ جدید صادر شده است، گفت: این سانتریفیوژها از انواع ماشین‌های پیشرفته هستند و قبلاً هم این موضوع به اطلاع آژانس رسیده است.

وی افزود: این کار در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران و رسیدن به غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سو انجام شده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: ما این ماشین‌ها را نصب کرده بودیم که از جمله آنها ۵۰۰ ماشین IR۶ است که شروع عملیات بهره برداری پروسه ۱۰ الی ۱۵ روزه است که امروز به آنها گاز تزریق می‌شود.

کمالوندی خاطرنشان کرد: در گذشته هم اقدامات متعددی صورت گرفته، به خصوص در ارتباط با رسیدن به یک هزار ماشین IR۶ که با این اقدام کاری که مجلس از ما خواسته بود برای راه‌اندازی یک هزار ماشین IR۶ و تزریق و بهره برداری از آن را به مرحله پایانی می‌رسانیم.