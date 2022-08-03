به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی در گفتگو با رادیو گفتگو با بیان اینکه بازنگری NPT همواره مطرح بوده است، گفت: بیش از ۶۰ سال است که پیمان ان پی تی بین اعضا تفاهم شده است. قرار بود بر اساس این پیمان، کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند خودشان را خلع سلاح کنند و کشورهای دیگر هم به سمت سلاح نروند. از همان زمان تاکنون این پیمان در دوره‌های ۱۰ ساله تمدید شد و در آخرین بار برای یک بازه نامحدود تمدید شد.

وی از ضرورت بررسی میزان پیشرفت اجرای ان پی تی گفت و بیان کرد: یکی از موارد مهم آن خلع سلاح است و دبیر کل سازمان ملل نیز به این مسئله اشاره کرد که سلاح هسته‌ای خطرات بسیار زیادی دارند. متأسفانه از زمانی که این پیمان منعقد شده است نه تنها سلاح‌های هسته‌ای کم نشده‌اند بلکه بیشتر هم شده‌اند و تعداد کشورهایی که سلاح هسته‌ای در اختیار دارند افزایش یافته است.

سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای درباره عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای که در NPT مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: این وظیفه به آژانس بین المللی اتمی محول شد و اساساً فلسفه وجودی آژانس این بود که کشورهایی که ان پی تی را می‌پذیرند با آژانس توافق می‌کنند در حوزه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای کمک دریافت کنند.

کمالوندی با اشاره به اینکه در مورد ایران علاوه بر نظارت‌های پادمانی، نظارت‌های فراپادمانی نیز هم وجود دارد، ابراز کرد: دوربین‌هایی که آژانس نصب کرده بود و مدتی پیش جمع شدند، دوربین‌های فراپادمانی هستند. در حقیقت در مورد ایران شفافیت به اندازه بسیار زیادی وجود دارد اما در عین حال باز هم به ایران تهمت می‌زنند. همچنین تعداد زیادی گزارش از آژانس وجود دارد که به صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای اشاره کرده است.

وی به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت: پس از این اتفاق، آن‌ها دوباره شروع به فعالیت‌های ضد ایرانی در آژانس کردند. ایران بارها به صراحت اعلام کرده است اگر قرار است شفافیت وجود داشته باشد باید برای همه وجود داشته باشد اما متأسفانه استاندارد دو گانه‌ای در این زمینه از سوی آژانس اعمال می‌شود.

سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای کشور درباره کنفرانس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در نیویورک در جریان است، تصریح کرد: انتظار نداریم از این کنفرانس نتیجه مطلوبی به دست بیاید و احقاق حقی صورت بگیرد.

کمالوندی در خصوص گازدهی نسل جدید سانتریفیوژها، اظهار کرد: در ارتباط با اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، وظایفی بر عهده سازمان انرژی اتمی گذاشته شده است. از هزار سانتریفیوژ «آی آر ۶» که باید گازدهی و بهره برداری می‌کردیم، تعداد ۵۰۰ سانتریفیوژ را قبلاً را گازدهی کرده بودیم و ۵۰۰ عدد دیگر نصب شده بودند اما شروع به عملیات آن صورت نگرفته بود که از روز سه شنبه آن را آغاز کردیم و حدود یک هفته زمان می‌برد تا نخستن محصول را از آن‌ها دریافت کنیم.

وی از وظیفه سازمان انرژی هسته‌ای کشورمان برای حرکت به سمت ۱۹۰ هزار سو گفت و اشاره کرد: این مقدار، کف نیاز کشور است و زمانی هم که توافق برجام صورت گرفت، یک برنامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی مصوب و به آژانس هم ارسال که بر مبنای آن ۲۵۲ هزار سو در سال پانزدهم اجرای توافق دیده شده است.