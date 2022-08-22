۳۰۰۰ پروژه نیمه کاره است/ تغییر کاربری چالش اول مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور بعدازظهر دوشنبه در نشست با مدیران رسانه‌های استان با اشاره به این که تحقق رشد اقتصادی کشور از جمله برنامه‌های دولت به شمار می‌رود، افزود: طی سال‌های اخیر تمرکز شمار روی مسائل اقتصادی بوده است.

وی با اشاره به هدفگذاری رشد ۷.۸ درصدی اقتصادی در استان مازندران اظهار داشت: طبق نگاه برنامه محوری، برنامه‌های تحقق رشد اقتصادی در استان تدوین شد و در مرحله ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی با عنوان اینکه اعتبارات عمرانی از جمله منابع برای تحقق رشد اقتصادی به شمار می‌رود، افزود: باید از تمام منابع از جمله بودجه عمومی، ظرفیت خیران و غیره برای تحقق رشد اقتصادی بهره گرفت.

فتح الله پور به رشد ۲۷ درصد اعتبارات عمرانی استان اشاره کرد و گفت: میزان اعتبارات سال جاری در بخش عمرانی استانی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در رتبه پنجم قرار داریم.

وی با اشاره به قابلیت‌های ویژه استان مازندران یادآور شد: در سفر دولت حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات درنظر گرفته شد که تاکنون هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

وی شمار پروژه‌های نیمه تمام را سه هزار پروژه اعلام کرد و گفت: برآورد اعتبارات مورد نیاز ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که برای تکمیل طرح‌های نیمه کاره نیاز است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران ادامه داد: با روند کنونی تخصیص بودجه حداقل ۱۰ سال زمان برای تکمیل پروژه‌های ناتمام نیاز است و این نشان می‌دهد که باید از ظرفیت دیگر بخش‌ها برای تکمیل آن استفاده کنیم.

وی استفاده از تسهیلات بانکی، مشارکت بخش خصوصی، مولدسازی اموال و دارایی‌ها را برای تکمیل طرح‌های ناتمام لازم دانست و افزود: پنج درصد رشد اقتصادی از محل سرمایه گذاری و ۲.۸ درصد از محل بهره وری باید محقق شود.

فتح الله پور با عنوان این که بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها با بخشی از ظرفیت کار می‌کنند، افزود: بخش مهمی از رشد اقتصادی استان باید از محل بهره وری محقق شود و در سطح استان ستاد عالی رشد اقتصادی استان تمهید و برنامه ریزی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با عنوان این که طبق شاخص‌های عمومی و اختصاصی دستگاه‌های برتر معرفی میش شود، افزود: شعار سال، اقتصاد مقاومتی، کسب و کار و غیره از جمله شاخص‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی طبق آن در جشنواره شهید رجایی ارزیابی می‌شوند.

وی پسماند، پساب و فاضلاب را از جمله مسائل و دغدغه‌های استان بیان کرد و گفت: تغییر کاربری اراضی چالش بزرگ استان محسوب می‌شود و باید در این زمینه بسیج شد و با آن مقابله کرد.