اشتغالزایی بیش از ۵۰۰۰ نفر در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت که در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با نام دولت مردمی و خدمت گذار با رأی مردم کار خود را با هدف بهبود شرایط کشور آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه منویات مقام معظم رهبری همواره سرلوحه کار مسئولان کشور قرار دارد، افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت سیزدهم ویژگی‌های مردمی بودن، عدالت محوری ایجاد شور و نشاط در جامعه، اقتدار ملی و ارتباط نزدیک با مردم را مطرح کردند که رئیس جمهور تمام تلاش خود را برای عمل به منویات رهبری به کار بسته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور به استان‌های کشور، تصریح کرد: دیدار با مردم و بررسی میدانی مشکلات از جمله اهدافی است که در سفرهای استانی رئیس جمهور دنبال می‌شود و مسائل و مشکلات هر یک از استان‌ها در سفرهای استانی بررسی می‌شود.

امیری مقدم با اشاره به اینکه یکی از مشکلات و دغدغه‌های اصلی دولت و مسئولان استانی رفع مشکل بیکاری است، گفت: در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه رئیس جمهور دستور ایجاد قرارگاه رفع بیکاری استان و اشتغالزایی را صادر کردند.

اعتماد مردمی بزرگترین سرمایه دولت سیزدهم

وی با بیان اینکه فردا مصوبات نهایی سفر رئیس جمهور به مسئولان استان کرمانشاه اعلام می‌شود، بیان کرد: پس از اعلام نهایی مصوبات سفر پروژه‌های هر کدام از شهرستان‌های استان احصا و قرارگاه عملیاتی کردن مصوبات تشکیل می‌شود تا مردم از مزایای سفر رئیس جمهور بهره مند شوند.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: رئیس جمهور درپی حل مشکلات کشور که در رأس آنها مشکلات اقتصادی و معیشتی است، هستند با وجود آنکه کشور با تحریم‌های گسترده مواجه است و سرمایه اصلی دولت سیزدهم اعتماد مردم است.

امیری مقدم با بیان اینکه در بدو ورود به استان کرمانشاه کلنگ‌زنی پروژه‌ها را متوقف کرده است، گفت: باید نسبت به وعده‌هایی که مردم می‌دهیم صادق باشیم و به آنها عمل کنیم، در کرمانشاه پالایشگاه آناهیتا ۱۲ سال گذشته کلنگ‌زنی شده اما هیچ پیشرفتی نداشته است و باید آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها را به مردم اعلام کنیم.

وی اضافه کرد: در سازمان مدیریت و برنامه استان کرمانشاه سامانه‌ای ایجاد شده که لیست پروژه‌ها به همراه تاریخ آغاز و پایان پروژه، اعتبار، تخصیص اعتبارات و پیشرفت پروژه قید شده تا فرآیند نظارت بر پروژه‌ها آسان‌تر شود و برای رفع مشکلات آنها چاره اندیشی لازم صورت گیرد.

استاندار کرمانشاه با تبریک فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، خاطر نشان کرد: از این پس میز خدمت نخواهیم داشت بلکه میز ارتباطات مردمی راه اندازی می‌شود و مدیران موظف هستند ۲ مرتبه در هفته میز ارتباطات مردمی را تشکیل دهند و در هفته دولت نمایشگاه دستاوردهای دستگاه‌ها برپا می‌شود.

افتتاح ۵۱۵۱ طرح طی هفته دولت در استان کرمانشاه

امیری مقدم با اشاره به برنامه‌های استان کرمانشاه برای هفته دولت، تصریح کرد: در هفته دولت در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری چهار هزار و ۹۰۵ پروژه با اعتبار یک هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی پنج هزار و ۸۷۹ و در حوزه عمرانی ۲۴۶ پروژه با اعتبار یک هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۶ هزار و ۵۶۵ نفر انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در هفته دولت باند دوم محور کرمانشاه-کامیاران که یک ضرورت بود و تصادفات جاده‌ای بسیاری را رقم می‌زد به بهره‌برداری خواهد رسید و بهسازی جاده حمیل به اسلام آبادغرب، بزرگراه اسلام آبادغرب به قصرشیرین، گازرسانی به مرز خسروی، افتتاح زمین چمن، بهره‌برداری از مدارس ساخته شده، آبرسانی به شهر پاوه، بهره‌برداری از فاز اضطراری تصفیه قدیر صورت خواهد گرفت.

امیری مقدم گفت: طی هفته دولت در حوزه صنعت ۲۲ طرح، میراث فرهنگی چهار طرح، راهداری سه طرح، شیلات یک طرح، باغات و کشاورزی افتتاح و بهره‌برداری خواهند شد و ۲۰۰ هزار تن آسفالت برای بهسازی خیابان‌های کرمانشاه تهیه شده است و منوریل کرمانشاه نیز که سال‌ها است به حال خود رها شده در سفر رئیس جمهور برای تکمیل آن اعتبار جذب شده است.

وی تاکید کرد: جنگ در استان کرمانشاه آغاز و پایان یافته و مردم استان همواره در دفاع از آرمان‌های نظام اسلامی حضور داشته‌اند و امروز اشتغال و نشاط اجتماعی جز ضروریات برای مردم استان کرمانشاه است.