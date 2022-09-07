هزینه برق و گاز کارگران اروپایی از درآمد آنها بیشتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، یک مطالعه اتحادیه اتحادیه‌های کارگری اروپا نشان داده که صورتحساب برق و گاز برای اروپایی‌های کم درآمد بسیار گران و حتی از دستمزد ماهانه آنها بیشتر شده است.

اتحادیه کارگری اروپا با بیان اینکه تا قبل از شروع بحران انرژی، ۹ و نیم میلیون کارگر در اروپا قادر به پرداخت قبوض برق و گاز نبودند، اعلام کرد: اگر دولت‌های اتحادیه اروپا برای حل بحران انرژی اقدامات سازنده‌ای نکنند، زندگی کارگران سراسر اروپا طاقت فرسا خواهد بود.

اتحادیه کارگری اروپا با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی انرژی، از رهبران اروپایی خواست تا سقف معینی برای قبوض انرژی مصرف کنندگان تعیین و پرداخت‌ها را برای افراد کم درآمد تسهیل کنند.

گفتنی است، بحران هزینه‌های زندگی بر اثر بالا رفتن قیمت‌های انرژی با نزدیک شدن به فصل سرد زمستان، نگرانی را در میان اروپایی‌ها افزایش داده و شهرهای اروپایی را هرچه بیشتر در کمین وقوع ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراض‌ها قرار می‌دهد.