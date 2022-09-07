به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کمیسیون اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرد که پیشنهاد ارسال بخش دوم بسته وام کلان مالی ۹ میلیارد یورویی به اوکراین که قبلاً اعلام شده بود را آماده کرده و در این راستا ۵ میلیارد یورو از این مبلغ را به اوکراین پرداخت خواهد کرد.

در این بیانیه خاطر نشان شده است که یک میلیارد یورو از این بسته در ابتدای ماه آگوست پرداخت شده و به زودی ۵ میلیارد یورو دیگر به اوکراین ارسال خواهد شد.

بیانیه مذکور همچنین اضافه می‌کند که که ۳ میلیارد یورو باقیمانده نیز در اسرع وقت در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت.

اورزلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۸ ماه می اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا به بهانه بهبود اقتصاد اوکراین ۹ میلیارد یورو کمک مالی انجام خواهد داد.