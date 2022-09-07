صدور احکام قضایی جایگزین حبس توسط قضات نواحی دادسراها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه ۸۰ نفر از معاونان و قضات دادسراهای استان تهران به مدت ۸ ساعت از زندان‌های تهران بزرگ و فشافویه و اردوگاه اصلاح و بازپروی معتادان متجاهر بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید دادستان تهران با همراهی معاون استاندار (فرماندار ویژه شهر ری)، مدیرکل زندان‌های استان تهران، رئیس پلیس راه تهران و جمعی از معاونان و نیروهای نظامی و اجرایی شهر تهران، از جاده چرمشهر منتهی به زندان تهران بزرگ که تعریض شده است، بازدید کرد.

سال‌ها است به دلیل کم عرض بودن محور جاده چرمشهر و در محدوده زندان بزرگ، تصادفات زیادی در آن حادث می‌شود که با دستور دادستان تهران و همکاری نهادهای اجرایی و با اعتبار ۵۰ میلیارد ریالی بخش زیادی از این جاده تعریض شد که در این رابطه و با گزارش پلیس راه نشان می‌دهد که پس از تعریض جاده چرمشهرآمار تصادفات در این محور به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

پس از بازدید از جاده چرمشهر، در جلسه‌ای که در دفتر پلیس راه فشافویه – تهران برگزار شد، دادستان تهران ضمن تشکر از زمانی فرماندار شهرری، در خصوص پیگیری مشکلات این جاده و اصلاح محوطه زندان تهران بزرگ، گفت: برای تکمیل پنج کیلومتر باقی مانده اعتبار بیشتری لازم است که فرماندار شهرری، جهت تأمین اعتبار آن، صد میلیارد ریال برای اتمام سه کیلومتر باقی مانده، قول مساعدت داده است.

صالحی در ادامه بازدید خود به همراه معاونان و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران، وارد زندان تهران بزرگ شد و در جلسه «بررسی وضعیت اشتغال زندانیان استان تهران» شرکت کرد.

در این جلسه گزارشی از وضعیت اشتغال زندانیان استان تهران توسط مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد تعاون زندان‌های کشور و حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، ارائه شد.

نگاه دستگاه قضائی به جمعیت زندان‌ها، جامعه شناختی، روانشناختی و فرهنگی است

در ادامه این نشست، علی صالحی دادستان تهران با بیان اینکه سیاست‌های رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، مجدانه در حال پیگیری است، بیان کرد: نگاه دستگاه قضائی نسبت به جمعیت زندان‌ها، یک نگاه جامعه شناختی، روانشناختی و فرهنگی است.

وی افزود: گرچه یکی از سیاست‌های مهم دستگاه قضائی کاهش جمعیت کیفری است؛ اما افعال مجرمانه‌ای مانند سرقت‌های خشن و آدم ربایی قابل ترحم نیستند و با کسانی که به جان و مال مردم دست درازی می‌کنند و نیز با ارعاب و خشونت، امنیت را بر هم می‌زنند، نباید ذره‌ای مماشات کرد.

دادستان تهران ادامه داد: قضات در این زمینه مدارا نکنند و به تمام همکارانم نیز تاکید می‌کنم این موضوع مهم را جدی تلقی کنند.

وی با بیان اینکه کسانی که جرایم سبک مرتکب می‌شوند و به جامعه آسیبی نمی‌رسانند؛ مشمول ارفاقات قانونی می‌شوند، گفت: قضات باید درخصوص متهمانی که در اختیار ضابط قضائی هستند، نظارت مستمر داشته باشند و از سوی دیگر نیز باید با احترام و اکرام متهمان را به شیوه اخلاقی و اسلامی نگه دارند.

تاکید بر صدور احکام قضائی جایگزین حبس توسط قضات نواحی دادسراها

صالحی با تاکید بر استفاده از احکام جایگزین حبس مانند اشتغال نیمه‌باز، پابند الکترونیکی، مرخصی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیگر، اظهار کرد: انتظار ما از بنیاد تعاون زندانیان بسیار بیشتر از وضعیت موجود است و این وضعیت باید ارتقا پیدا کند، زیرا ضروری است که از ظرفیت‌های بیشتری جهت اشتغال زندانیان و حل مشکلات آن‌ها و خانواده‌هایشان استفاده شود.

وی با بیان اینکه فعالیت حرفه آموزی زندانیان دو چندان شود، گفت: یک مددجو زمانی که از زندان آزاد شد، باید بتواند مانند یک شهروند معمولی در جامعه زیست طبیعی داشته باشد، کارکند و برای جامعه مفید واقع شود.

۱۰ هزار ظرفیت خالی در زندان‌های استان تهران وجود دارد

حشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران در حاشیه این نشست، با بیان اینکه در استان تهران ۷ هزار زندانی در اشتغال کارگاهی نشسته داریم، اظهار کرد: طی دو سال گذشته زندانی رأی باز در زندان‌های تهران نداشتیم اما امروز این آمار بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است و برنامه داریم این آمار تا پایان شهریور ماه سال جاری به پنج هزار نفر برسد.

مدیرکل زندان‌های استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار ظرفیت خالی در زندان‌های استان وجود دارد، تصریح کرد: این آمادگی را داریم تا فضای موجود زندان‌های استان تهران را در اختیار بنیاد تعاون اشتغال زندانیان کشور قرار دهیم.

دادستان تهران در ادامه برنامه بازدید خود به همراه معاونان و مسئولان زندان تهران، از «مزرعه پرورش شترمرغ»، باغات و کشتزارهای فشافویه که توسط زندانیان نیمه باز فشافویه مدیریت می‌شود، بازدید کرد.

همچنین صالحی با حضور در کارگاه‌های خیاطی از تولیدات دستی و هنری زمددجویان در زندان فشافویه سرکشی و از نزدیک با زندانیان گفت‌وگو کرد و در جریان خواسته‌ها و مشکلات آن‌ها قرار گرفت و دستورات لازم جهت حل مشکل برخی از این افراد توسط دادستان تهران صادر شد.

دادستان تهران با حضور در قرارگاه بازپروری معتادان متجاهر زندان فشافویه از این محل بازدید و برای بهبود وضعیت اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه، دستور استفاده از سوله‌های خالی برای استفاده بنیاد تعاون زندانیان تهران و به کارگیری نیروهای بیشتری از زندانیان را صادر کرد.

حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، ضمن ارائه گزارشی از اشتغال زندانیان در زندان نیمه باز فشافویه، بیان کرد: «شرکت کشت و صنعت حامیان فدک» وابسته به بنیاد تعاون زندانیان با ۱۰۲ نفر نیرو در زمینه‌های دامداری، کشاورزی، باغداری و خیاطی در حال فعالیت است اما فرصت‌ها و ظرفیت‌های بیشتری جهت اشتغال وجود دارد که نیاز است بنیاد تعاون زندانیان کشور برنامه ریزی‌های مستمری در این زمینه داشته باشد.