به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲۳ شهریورماه شبکه خبر گفت: در حال حاضر مسائل حقوقی و بحث‌های ضمانتی یکی از موضوعاتی است که در تجارت با کشورهای عضو شانگهای در نطر گرفته شده است. ما تلاش می‌کنیم در کشورها عضو شانگهای مسئله بیمه‌ی قراردادهای تجاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار جایگزین ال سی جای بیندازیم.

پیمان پاک افزود: هفته گذشته بزرگترین قرارداد بیمه تجاری را بین صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه‌های صادرات روسیه امضا کردیم و در حال مذاکره با برخی از کشورهای دیگر هستیم … نکته دیگر اینکه، بتوانیم اتاق‌های داوری را به عنوان مجاری حل اختلاف بازرگانان تعریف کنیم.

وی با اشاره به فرصت‌های پیمان شانگهای برای توسعه تجارت گفت: ما هر هفته اعزام یا پذیرش هیأت‌های تجاری را داریم، هیأت‌های تجاری که تخصصی برنامه ریزی می‌شوند نه تنها به آن حوزه‌های تجاری مرتبط خودش و آن صنایع، بلکه ما این‌ها را به استان‌ها اعزام می‌کنیم، و در استان‌ها مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهند. شیوه دیگر حضور فعال در پاویون‌های و نمایشگاه‌های تخصصی کشورهای عضو است. همچنین گام جدیدی که در دولت برداشتیم، ارتباط پلتفرم‌های بازار یابی B to B (ارتباط رو در روی دو جانبه شرکت‌ها با یکدیگر) و B to C (ارتباط رو در روی شرکت با شخص حقیقی) است. از تمام ابزارهای چه قدیمی، نوآورانه و جدید حوزه تجاری و توسعه بازار استفاده می‌کنیم تا یک تصویر مناسب از توانمندی‌های صنعتی، تولیدی و صادراتی ایران را ایجاد کنیم.