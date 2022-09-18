اقدامات ائتلاف سعودی علیه ملت یمن در حد جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «طلعت الشرجی» سخنگوی وزارت حقوق بشر یمن با تاکید بر اینکه جنایت های ائتلاف متجاوز سعودی – آمریکایی علیه شهروندان یمنی در حد جنایت جنگی است، درباره ادامه و تشدید تجاوز این ائتلاف هشدار داد.

وی افزود: تداوم تجاوزات در یمن، ارتکاب انواع جنایت از قتل عمد غیر نظامیان تا تخریب زیر ساخت ها، استفاده از سلاح های ممنوعه، تحمیل محاصره و مانع تراشی در برابر ورود کالاهای اساسی و کمک های انسانی، اقداماتی در حد جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت است.

این مقام یمنی تصریح کرد: سکوت جامعه بین الملل و عدم مداخله برای توقف تجاوز علیه یمن، لغو محاصره و عدم وجود ساز و کاری برای پاسخگو کردن در قبال جنایت های ارتکابی منجر به افزایش جنایت علیه غیر نظامیان در یمن و تشدید اوضاع انسانی در این کشور می شود.

وی با بیان اینکه سازمان ملل از وقوع بدترین فاجعه انسانی در قرن حاضر آگاهی دارد، تاکید کرد: سکوت جامعه بین الملل و سازمان ملل باعث فرار ائتلاف متجاوز از مجازات و تشویق آن به ارتکاب جنایت های بیشتر می شود علیه شهروندان یمنی می شود.

گفتنی است عربستان سعودی ار فروردین ۱۳۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای را علیه یمن آغاز کرد. برخلاف انتظار سعودی‌ها، حملات آنها به سپر محکم مقاومت ملت یمن برخورد کرد و بعد از هفت سال پایداری و ضربات دردناک یمنی‌ها به عمق اراضی عربستان، به ویژه تأسیسات آرامکو، ریاض به ناچار تن به آتش بس به امید خروج از باتلاق جنگ یمن داد.