یورش مجدد صهیونیستها به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اداره اوقاف اسلامی قدس اعلام کرد که امروز سه شنبه گروهی از شهرکنشینان صهیونیست از سمت درب غربی به مسجد الاقصی یورش بردند.
بر اساس این گزارش، در پی این یورش شهرکنشینان آیینهای تلمودی را در منطقه باب الرحمه واقع در شرق مسجد الاقصی با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی انجام دادند.
نظامیان رژیم صهیونیستی پس از یورش شهرکنشینان محدودیتهایی برای ورود فلسطینیها به داخل قدس به ویژه به مسجد الاقصی اعمال کردند و هویتهای فلسطینیان را بازرسی و برخی از آنها را بازداشت کرد.
لازم به ذکر است که گروه های موسوم به معبد در حال آماده شدن برای اجرای برنامه های یهودی سازی و هجوم گسترده به مسجد الاقصی به مناسبت اعیاد یهودی هستند که از ۲۶ سپتامبر آغاز و تا اکتبر ادامه دارد.
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