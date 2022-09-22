شرایط در قرچک عادی است/تخریب چند تابلو راهور

علیرضا فاتحی نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت این شهرستان پس از اغتشاش شامگاه چهارشنبه اظهار داشت: متأسفانه شامگاه چهارشنبه تابلوهای شهری، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و صندوق‌های صدقات در قرچک توسط اغتشاشگران از جای خود در آمده و به به کف خیابان‌ها انداخته شد.

فرماندار قرچک افزود: شب گذشته به سرعت وضعیت قرچک تحت کنترل درآمد و در حال حاضر شرایط در این شهرستان عادی و آرام است.

وی از هجوم شب گذشته اغتشاشگران به دادسرای قرچک خبر داد و گفت: در این هجوم هیچ مشکلی برای ساختمان دادسرا پیش نیامده است.