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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۰۲

فرماندار قرچک:

شرایط در قرچک عادی است/تخریب چند تابلو راهور

شرایط در قرچک عادی است/تخریب چند تابلو راهور

قرچک- فرماندار قرچک با بیان این که شب گذشته تنها چند تابلو راهور در این شهرستان تخریب شد، از شرایط عادی قرچک خبر داد.

علیرضا فاتحی نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت این شهرستان پس از اغتشاش شامگاه چهارشنبه اظهار داشت: متأسفانه شامگاه چهارشنبه تابلوهای شهری، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و صندوق‌های صدقات در قرچک توسط اغتشاشگران از جای خود در آمده و به به کف خیابان‌ها انداخته شد.

فرماندار قرچک افزود: شب گذشته به سرعت وضعیت قرچک تحت کنترل درآمد و در حال حاضر شرایط در این شهرستان عادی و آرام است.

وی از هجوم شب گذشته اغتشاشگران به دادسرای قرچک خبر داد و گفت: در این هجوم هیچ مشکلی برای ساختمان دادسرا پیش نیامده است.

کد مطلب 5595587

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