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کد مطلب 5595624
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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۴۷

زیرگرفتن ماموران پلیس با خودرو توسط آشوبگران در تهران

زیرگرفتن ماموران پلیس با خودرو توسط آشوبگران در تهران

تصاویری از زیرگرفتن ماموران پلیس با خودرو توسط آشوبگران در تهران را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      29 17
      پاسخ
      خدا لعنت کن اشوبگران
    • خدا نیروی انتظامی و حافظان امنیت رو از شر دشمنان IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      17 15
      پاسخ
      خدا این عزیزان نیروی امنیتی رو حفظ کنه
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      10 9
      پاسخ
      خدا لعنت کنه اون کسانی را که به پلیس اجازه آتش نمی دهند.. این عزیزان تا کی باید مظلومانه به شهادت برسند
    • محمدرضاعباسی IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      30 15
      پاسخ
      پلاک ماشین مشخص بوده؟ اگر بوده که بگیریدش همون جا تو ملاعام اعدامش کنید جنایت کار کثیف را جنایت کارهایی اینچنین را باید در همون محل اعدام کنید
    • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      34 6
      پاسخ
      راه بجایی نمیبرندجزننگ وخاری هست برای منافقین اگرصدهاهم شهیدشوندپرچم ایران بالاست پرچم حسینی وشیعه علی مرگ وننگ براغتشاشگران وحشی حسین حسین شعارماست شهادت افتخارماست فرداشیران غران ایرانی شنیده میشودسراسری هراسی نداریم مرگ میپزیریم. ننگ نمیپزیریم
    • ساسان IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      37 19
      پاسخ
      مثل سگ این بی پدر ومادرهای حرامی هرزه رو باید کشت که این همه به مامورین ظلم نکنن.
    • فرهاد IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      12 10
      پاسخ
      به این مزدوران منافق وطن فروش آشوبگر رحم نکنید همه باید از جامعه حذف شوند
    • زنده باد اسلام ناب محمدی IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      53 104
      پاسخ
      چرا پلیس به رگبار نمیبنده این آشوبگرای کثیف رو پلیس اگه نمیتونه بسپاره دست مردم تا پدری از این اراذلو اوباش در بیارن
    • اللهم عجل لولیک الفرج IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      75 79
      پاسخ
      وای الهی! فک کنید برادر یا پدر خودتونن. حالا که دلسوز هستید!چطور میتونید با جوونا مردم اینطور برخورد کنید.بشکنه دستشون.زیرگرفتن جوونای نیروی انتظامی دیگه چجورشه!م
    • منتقم IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      57 73
      پاسخ
      صبر ملت وپلیس ونیروی انتظامی باعث جسورشدن این حیوانهای وحشی ودشمنان این آب وخاک شده باید مملکت رو ازلوس وجودشون پاک کرد.مرگبر آشوبگر
    • صدف IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      34 77
      پاسخ
      خدا لعنت کند کسانی را که به خاطر مرگ یک انسان مرگ چندین انسان را رقم میزنند .کاملا مشخص است که چنین افرادی فقط دنبال رو دشمنان کشور هستند
      • حسن IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        12 5
        ممملکت بایدازریشه درست شود مشکلات جامعه امروزما اول فرهنگی است اول همه صداوسیما باید وجودشو ازعده ای بازیگران بی لیاقت وبی حجاب پاک کند چرابرخورد نمیکنه تعجب میکنم مثلا به بهانه حمایت ازاین دختر مهسا امینی چندنفربازیگرزن سرشان راکچل کردند این مثلا چیه یا کشف حجاب کردند این چه معنایی دارد
    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      138 18
      پاسخ
      با سلام خواهشا به صدای معترضان هم گوش کنید چون خواسته ها نا مشروع هم نیست : ریشه اصلی فقر _فقر_فقراست
      • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        25 15
        معترض کی هس ؟ والا ما جز نوجوانهای ۱۵ ۱۶ ساله ک تو اوج هوس هستن کسی ندیدیم اونام معلوم چی میخان ! نه داداش ما خونه فساد درست نکردیم تو ایران این کشور قانون داره
      • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        13 1
        لطفا ماشینتون رو در اختیارشون قرار بدید تا آتیش بزنن
    • سارینا IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      34 111
      پاسخ
      فقط تو مملکت ماست که یه مشت وحوش میتونن این طوری نیروی امنیتی رو اذیت کنن و اونا چیزی نگن ، برید قوانین غرب و اروپا رو بررسی کنید. هیچ احدی جرات نداره به سمت پلیس یدونه سنگ پرتاب کنه،گردن خاطی رو میشکنن،طوری که ازش یه جنازه بمونه... این پلیس های طفلی دارن مدارا میکنن...
    • سحر IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      7 6
      پاسخ
      پلیس امنیت ،قوه قضائیه ، دولت وهمه باید با این اوباش بی سر وپا به شدت برخورد کنن مماشات تاکی ؟ مگه این آشغالها کی هستن که اینقدر باهاشون کنار میایید ؟؟؟؟؟؟؟؟ در ملا عام باید به عنوان مفسد فی الارض اعدام بشن باید این کار را بکنید جان جوانهای مردم بازی چه یه مشت بی سر وپای شیطان صفت نیست
      • ایلیا IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
        0 0
        مرگ به شورشگران که ماموران را ایطوری میزنن و میکوشن
    • مختار باقری IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      14 3
      پاسخ
      اینا از عناصر حزب پژواک دموکرات هستند چندروز پیش یه کلیپ هم پخش کردن که دریکی از شهر های مرزی ایران بودن اینا اصلا انسان نیستن و جون مردم ایران براشون هیچ ارزشی نداره باید باباعث و بانی این ناآرامی ها حتما به تو جدی برخورد بشه وگرنه ایرانی برای این ملت نمی مونه .وگرنه با برخوردمردم.روبه رومیشن
    • یک شهروند IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 4
      پاسخ
      آنها فرهنگشان پایین هست بیا یک مامور که ماشین زیر بگیره این مامور باید با اسلحه خود ماشین را سوراخ سوراخ میکرد
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      14 5
      پاسخ
      حیوونای کثیف اون مامور برادر یا پدر ماست حرومی ها متوجه هستین دارین چیکار میکنین این سرکوب بذارین عهده ملت تیکه پارشون میکنیم
    • عیوضی IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      4 4
      پاسخ
      مدارا کردن با اینا خیانت به شهداست چرا نیروی انتظامی برخورد نمیکنه بسپارن دست بسیج تا یه روزه بساط اینا را جمع کنن
      • باران IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
        0 5
        من واقعا با این کار مردم موافق نیستم چرا باید به یه پلیس حمله کنند یا چرا باید به مملکت خودمون که با این همه سختی و بدبختی درستش کردیم اسیب بزنن این کار واقعا اشتباهه لطفا جلوی این مردوم بگیرید بخاطر یه دختر چرا باید جون این همه سرباز گرفته بشه اون دختر برای این مملکت هیچ کاری ازش نداره
      • باران IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
        0 3
        من واقعا با این کار مردم موافق نیستم چرا باید به یه پلیس حمله کنند یا چرا باید به مملکت خودمون که با این همه سختی و بدبختی درستش کردیم اسیب بزنن این کار واقعا اشتباهه لطفا جلوی این مردوم بگیرید بخاطر یه دختر چرا باید جون این همه سرباز گرفته بشه اون دختر برای این مملکت هیچ کاری ازش نداره
    • نسیم IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 1
      پاسخ
      خدایا خودت به این ملت جوان های ما رحم کن حال قلب روح روان دلمون را آروم کن . چه شد به این ملت این همه هجوم خشم ریشه خشم این همه جمعیت چیه شما رو به آقا ابا عبدالله الحسین نزارید که همه با دیدن مرگ اون دختر و این همه آشوب خون ریخته شدن دیدن این همه خشم سوختن
    • میراسلام IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      3 2
      پاسخ
      ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم و داغ دار خانم مهسا امینی خواهر از دست رفته تمام ایرانیان و ایران دوستان عزیز تا جایی که من احساس میکنم به خدا وندی خدا روح آن عزیز با این کارهای ما در عذابه تو رو خدا دین و عقلتان را به یک عده وطن فروش بر انداز ندهید .حیف شما نیست آخه شما تبار نژاد ایرانی الاصل دارید
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      24 2
      پاسخ
      خدا لعنتتون کنه غیرتتون اینه که مامور زیر کنید مگه اینا از خودتون نیستن اونایی که دارن ادم تو ایران میکشن اینا دلسوز ملت نیستن اگه بودن که اینهمه خسارت به مال و جان مردم نمیزدن اینا همه طبق نقشه پیش میره که ایران و ایرانی نابود بشه
    • فاطمه IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      12 42
      پاسخ
      من به عنوان یک ایرانی از دستگاه قضا کشور در خواست محاکمه و. اعدام این آشوبگران از زن و مرد را در ملا عام دارم تو را به خدا با این آشوبگران مدار ا نکنید
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      60 7
      پاسخ
      مشکلات را و حل کنید
      • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        14 70
        خاک برسر این ارازل پست فطرت اگر همین نیروهای پلیس نبودند زنها هیچ امنیتی نداشتند مرگ بر ارازل مرگ بر دشمن
    • فیروز طایفه IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      6 1
      پاسخ
      پلیس مظهر امنیت و ارامش و مودت عواطف انسانیست انان که اینگونه وحشیانه به این سبز پوشان بی ریا و با تقوا یورش میبرند چگونه ادعای حقوق بشر کرامت انسانی و ازادی میکنند از این همه نفرت و کینه واقعا متعجبم انسان اینقدر رذل و پست میشود که هموطن خود کسی که برای امنیت این ملت جانفشانی میکند را.با.شقاوت.به.ش
    • فیروز طایفه IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      7 1
      پاسخ
      پلیس مظهر امنیت و ارامش و مودت عواطف انسانیست انان که اینگونه وحشیانه به این سبز پوشان بی ریا و با تقوا یورش میبرند چگونه ادعای حقوق بشر کرامت انسانی و ازادی میکنند از این همه نفرت و کینه واقعا متعجبم انسان اینقدر رذل و پست میشود که هموطن خود کسی که برای امنیت این ملت جانفشانی میکند را.با.شقاوت.به.ش
    • مهدی IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      3 2
      پاسخ
      خواهان برخورد جدی و با خشونت با این آشوبگران هستیم تا عبرتی برای سایر آشوبگران شود.مرگ بر آشوبگر
    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      3 0
      پاسخ
      اینهایی که خشونت بکارمیبرندازمردم نیستندولی نمیدونم چرا یکی ازمسیولین نمیادبامردم صحبت کندودرهمه زمینه هاشفاف سازی کندواعتمادازدست رفته رابه مردم بازگرداندچرانمیفهمن قضیه دیگه مهساامینی نیست بلکه فقر،گرانی،تبعیض،بیکاری، اختلاسهای کلان و...خواهشمندیم تادیرنشده اقدام کنیدتاامنیت کشورددخطرنیفتد
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      11 1
      پاسخ
      لعنتیهااگه اتفاقی برای خودتان یاخانوادتون پیش بیادپلیس میادکه ازتون حمایت کنداینهادیگرمعترض نیستندبلکه قاتل هستندوبایدشناسایی بشوندوبه مجازات برسندخواهشابه پلیس اختیارات بیشتری بدهیدتاهم بتوانندازخودشان دفاع کنندوهم ازمردم درمقابل این جانیان داعشی،زنده وسرافرازباشیدبرادران نیروی انتظامی
    • پریسا اصغری IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳
      2 1
      پاسخ
      خدا لعنت کنه باعث بانی اینا رو واقعا دردناکه که مردم بی گناه رو به خاک وخون میکشن خدا خودش صبر بده به خانواده هاشون خدا خودش صاحب مملکت رو برسون هر چه زودتر الهم عجل لولیک الفرج
    • پریسا اصغری IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳
      1 3
      پاسخ
      خدا لعنت کنه باعث بانی اینا رو واقعا دردناکه که مردم بی گناه رو به خاک وخون میکشن خدا خودش صبر بده به خانواده هاشون خدا خودش صاحب مملکت رو برسون هر چه زودتر الهم عجل لولیک الفرج
    • علی IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
      1 0
      پاسخ
      با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه . من مشکلی با حجاب اجباری یا برداشتن حجاب ندارم من مشکلم این هست که شما فقط از یک طرف نگاه میکنید به قضیه. اول اینکه مامورین هم جوان های این کشور رو میشه. و خانواده داغدار اون ها میاد عوضش رو درمیاره. واقعا باید هر دو طرف به هم احترام بزارم.چون پلیس هم به بی‌رحمی م
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
      1 0
      پاسخ
      کاش با ملایمت با مردم برخورد بشه بلکه آرامش امنیت به کشورمون برگرده

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