دریافت 12 MB کد مطلب 5595624 https://mehrnews.com/xYzyr ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۴۷ کد مطلب 5595624 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۴۷ زیرگرفتن ماموران پلیس با خودرو توسط آشوبگران در تهران تصاویری از زیرگرفتن ماموران پلیس با خودرو توسط آشوبگران در تهران را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط استاندار آذربایجان شرقی درپی شهادت بسیجی تبریزی پیامی صادر کرد راهپیمایی محکومیت اقدامات آشوبگران در خراسان شمالی برگزار میشود راهپیمایی محکومیت اغتشاشات در جنوب شرق استان تهران برگزار شد مردم قزوین در محکومیت اغتشاش راهپیمایی برگزار میکنند شرایط در قرچک عادی است/تخریب چند تابلو راهور ۴ نفر از کارمندان اورژانس مورد حمله اغتشاشگران قرار گرفتند در تجمعات دیشب اغتشاشگران برخی از شهرهای کشور چه گذشت؟ یک افسر ارتش تیپ قوچان به دست اغتشاشگران به شهادت رسید برچسبها آشوبگران اغتشاشات ایران پلیس یگان ویژه
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