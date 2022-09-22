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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۴۴

مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران:

تنها ۲۳درصد ظرفیت سدهای تهران پر است/کاهش ۹۰میلیون مترمکعبی ذخایر

تنها ۲۳درصد ظرفیت سدهای تهران پر است/کاهش ۹۰میلیون مترمکعبی ذخایر

تهران- مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: ظرفیت سدهای تأمین کننده آب تهران یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون متر مکعب بوده که فقط ۲۳ درصد آن پر آب است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهریاری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: میزان ذخایر سدهای پنج گانه تأمین کننده آب استان تهران ۴۲۷ میلیون متر مکعب است.

مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران افزود: حجم آب سدهای پنج گانه استان تهران ۹۰ میلیون متر مکعب نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش یافته است، یعنی از ۵۱۷ میلیون متر مکعب به ۴۲۷ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی گفت: میزان بارش در کشور در سال جاری ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

شهریاری با بیان این که اگر بخواهیم این حجم را با شرایط نرمالی که معمولاً در انتهای سال آبی شاهد هستیم، مقایسه کنیم، باید بگوییم، این اختلاف بیش از ۴۲۰ میلیون متر مکعب می‌شود، گفت: ظرفیت سدهای تأمین کننده آب تهران یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون متر مکعب است، که فقط ۲۳ درصد آن پر آب است.

کد مطلب 5595653

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    نظرات

    • باید بتوانیم NL ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      2 0
      پاسخ
      اگر هر فرد ساکن تهران چهار متر مکعب کمتر اب مصرف کند کمبود جبران شده. حمام کوتاه تر ، شستشوی لباس یا ظروف یا... هوشمندانه تر ، آب پاشی و ماشین شوئی ...

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