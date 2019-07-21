جزییات یازدهمین دوره پروژه موسیقایی «چند شب» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار»، یازدهمین دوره از مجموعه کنسرت های «چند شب» که طی سال های اخیر به مدیریت افشین معصومی مدیر موسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» میزبان علاقه مندان موسیقی بود، به همت مجموعه «هنرشهر آفتاب» به مدیریت محسن خباز و حضور تعدادی از هنرمندان برگزیده نسل چهارم موسیقی ایرانی از اول تا چهارم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در تالار «سبز» شهر شیراز برگزار می شود.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته برنامه اجراهای یازدهمین پروژه چند شب موسیقی ایرانی که ساعت ۲۰:۳۰ روزهای یادشده به صحنه می روند، به ترتیب زیر اعلام شده است:

سه شنبه اول مرداد: فرزاد سلیمانی – سه تار / علی اصغر عربشاهی – تار / پویان عطایی – سنتور و حمید خوانساری – عود / مهدی امامی – آواز و سعید نایب محمدی – عود.

چهارشنبه دوم مرداد: عباس جعفری – کمانچه / پویا سرایی – سنتور / محمد ذاکر حسین – آواز و پیمان لردی فرد – تار / پوریا اخواص – آواز و بهاره فیاضی – تار.

پنجشنبه سوم مرداد: ارژنگ سیفی زادخ – سنتور / احسان ذبیحی فر – کمانچه / میثم ملکی – تار و پیام جوانی – تار / حسین علیشاپور – آواز و نگار خارکن – کمانچه.

جمعه چهارم مرداد: پژمان سهامی – سنتورو صادق ولیئی – تار / هادی آذرپیرا – تار / مهرداد ناصحی – کمانچه و محمد انشایی کمانچه / مجتبی عسگری – آواز و سامان صادقیان – آواز

مجموعه کنسرت‌های «چندشب» به همت موسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» با مدیریت افشین معصومی با هدف یادآوری ریشه های اصلی موسیقی در دوره های مختلف طراحی شده که در هر دوره به یک ساز از حوزه موسیقی ایرانی، کلاسیک و نواحی و بخش های دیگری از گونه های موسیقی پرداخته می شود. این در حالی است که دهمین دوره مجموعه کنسرت های «چند شب» با عنوان «چند شب دو نوازی» روزهای سه شنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ دی ماه سال ۱۳۹۷ در تالار رودکی تهران برگزار شد.