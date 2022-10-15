شروع بکار بیستمین کنگره حزب کمونیسم چین تا ساعتی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بیستمین کنگره حزب کمونیست چین روز یکشنبه در پکن افتتاح می‌شود و تا ۲۲ اکتبر ادامه خواهد داشت.

تقریباً ۲۳۰۰ نماینده مجمع به نمایندگی از ۹۶.۷ میلیون نفر از اعضای حزب حاکم، نتایج پنج سال اخیر را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد و اهداف توسعه این کشور را برای پنج سال آینده و احتمالاً برای یک دوره طولانی تر تصویب خواهند کرد.

مراسم افتتاحیه کنگره حزب کمونیسم چین از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۰۵:۰۰ صبح به وقت مسکو) آغاز خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود رئیس‌جمهور چین و دبیر کل کمیته مرکزی با ارائه یک گزارش اصلی در این کنگره سخنرانی کنند.

کنگره‌های حزبی که فقط هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود، سیستم سیاسی چین را جهت دهی می کنند و پس از آن بخشی از جابجایی‌های گسترده‌تر در میان اعضای ارشد دولت و ارتش آزادی‌بخش خلق چین صورت می گیرد.

بیستمین کنگره حزب در یک لحظه مهم و چالش برانگیز برای چین برگزار می شود. رکود شدید بازار مسکن چین، رشد کند جهانی، رشد بیکاری و سیاست‌های سخت گیرانه «صفر کووید» بر اقتصاد و سیاست داخلی چین سنگینی می‌کند. پکن همچنین با محیط امنیتی خارجی دشوار و چالش های رو به رشد خارج از کشور مواجه است. سیاست خارجی قاطعانه شی جین پینگ، دبیر کل و رئیس جمهور فعلی چین، واکنش شدید آمریکا و بسیاری از متحدان و شرکای آن را برانگیخته است. فعالیت‌های نظامی بی‌سابقه چین در اطراف تایوان در آگوست ۲۰۲۲، همراه با تداوم همسویی این کشور با روسیه، روابط پکن با بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده و خطر تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است.

کنگره حزبی رئیس جمهور و دبیرکل جدید حزب را برای یک دوره پنج ساله انتخاب می کنند، اما شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد چین رویکرد قاطعانه خود را در سیاست خارجی تحت رهبری شی، تغییر خواهد داد. شی کسی است که احتمالاً در بیستمین کنگره حزب دوباره برای سومین دوره پنج ساله به عنوان رهبر چین منصوب خواهد شد. شی دو دوره پنج ساله به عنوان رهبر چین سپری کرده است تا چشم انداز خود را برای تحقق آنچه «رویای چین» می نامد عملی کند. او از طریق ابتکار کمربند و جاده، ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی تسلط قوی بر سیاست خارجی به دست آورده است.

او همچنین اصلاحات اساسی را در اواخر سال ۲۰۱۵ آغاز کرد و اهداف مدرن سازی ارتش چین را تا سال ۲۰۵۰ مجدداً تنظیم کرد. با تلاش های زیادی که در حال حاضر انجام شده است، این احتمال وجود دارد که کنگره بیستم حزب مجدداً تصمیمات سیاست خارجی قبلی شی را تأیید کند و خواستار ادامه کار او شود، چون رویکرد کلی او رو به جلو است.