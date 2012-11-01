تغییرات گسترده و اصلاحات اساسی در چین همزمان با کنگره حزب کمونیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، این کنگره سرنوشت ساز روز 8 نوامبر در پکن پایتخت چین آغاز خواهد شد و مهم ترین اتفاق آن را باید انتخاب رییس جمهور جدید این کشور آسیایی و همچنین تغییر رهبر کمونیست چین دانست.



کارشناسان و صاحب نظران سیاسی این کنگره را یک اتفاق مهم در مسیر اصلاحات سیاسی می دانند؛چراکه در این کنگره مانیفست حزب کمونیست چین اصلاح می شود. در حال حاضر کمیته تدوین قانون اساسی این حزب مشغول تدوین مانیفست جدید است.



از نکات مهمی که در آستانه برپایی کنگره می توان اشاره کرد تغییر برخی مقامات نظامی چین از جمله فرمانده نیروی هوایی است. ارتش چین نفوذ بسیاری در سیاست این کشور دارد و این تغییرات پیام های مهمی دارد.



همچنین باید اشاره کرد که این روزها شهر پکن با تمهیدات بسیار سخت نظامی و امنیتی رو به رو است تا این کنگره در امنیت برگزار شود. بیش از 2هزار نفر در این کنگره حضور می یابند.



100خبرنگار از کشورهای مختلف این رویداد سیاسی را به طور مستقیم پوشش خبری می دهند