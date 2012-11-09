خبری از عکس های بزرگ رهبران حزب نیست/ رفاه بیشتر خواسته امروز چینی ها

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، این روزها که هجدهمین کنگره حزب کمونیست به عنوان مهم ترین رویداد سیاسی این کشور در شهر پکن در حال برگزاری است و امروز دومین روز خود را پشت سر می گذارد، فضای شهر به نظر عادی می رسد و با اینکه برای حفظ امنیت شهر و برگزاری هر چه بی خطرتر کنگره نیروهای پلیس در شهر دیده می شوند ولی حال و هوای شهر نامتعارف و آزاردهنده نیست.

در حال حاضر تردد در خیابان های پکن و در مترو آن به صورت طبیعی در جریان است و تنها در منطقه میدان «تیان آن من» و به ویژه دیروز و به دلیل برپایی مراسم افتتاحیه، سخت گیری های امنیتی بیشتر بود. البته همانطور که انتظار می رفت برپایی کنگره بسیاری از فعالیت های دیگر شهر از جمله نشست ها، سمینارها و نمایشگاه ها را کم رنگ کرده است.

عکس رهبر چین همیشه بر سردر «شهر ممنوعه» قرار دارد

مردم شهر پکن در کنار زندگی عادی خود، در آن بخش از مراسم های کنگره که حضور در آنها برای عموم آزاد است مشارکت می کنند به طور نمونه وقتی در نزدیکی میدان تیان آن من پرچم کشورشان طی مراسمی برافراشته شد خیلی از آنها برای تماشا در آن محل حاضر شدند.

یکی از نکات قابل توجهی که در سطح شهر پکن و در زمینه تبلیغات محیطی کنگره به چشم می خورد این است که تنها ابزارهای تبلیغاتی کنگره، پرچم های کشور چین و در نهایت پارچه هایی با نوشته چینی و درباره برپایی کنگره است.

از بیلبوردهای بزرگ و تراکت های تبلیغاتی خبری نیست و هیچ کجای شهر تصویر بزرگ و یا حتی کوچک رهبر حزب کمونیست و یا رهبران قبلی این حزب به چشم نمی خورد.

نمایی از میدان تیان آن من - پرچم ها و سبد گل بزرگ تنها المان های تبلیغاتی هستند

به نظر می رسد حزب کمونیست چین در سیاست های جدید خود از قاب کردن عکس رهبران خود دست برداشته و دیگر از این رویکرد تبلیغاتی استفاده نمی کند و این موضوع به ویژه باعث شده حساسیت منتقدان حزب نیز کمتر شود. همچنین مردم هم از اینکه چهره بزرگ رهبران حزب را در بیلبوردهای تبلیغاتی نمی بینند، راضی هستند.

برافراشته شدن پرچم کشور چین بر سردر و بالای ساختمان ها مهم ترین ابزار تبلیغات محیطی کنگره است و قطعا این بهترین رویکردی بود که نه تنها انتقاد مردم را برنمی انگیخت بلکه به نوعی اتحاد ملی را نیز تقویت می کرد.

در بین مردم شهر پکن قشر جوان و تحصیلکرده بیشتر خبرهای مربوط به کنگره را دنبال می کنند و نخستین منبع آنها نیز اینترنت است ولی قشر کهنسال و میانه سال نیز همچنان نسبت به حزب کمونیست حساسیت های سنتی خود را دارند و بیشتر از روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی و رادیویی از خبرهای مربوط به هجدهمین کنگره حزب کمونیست خبردار می شوند.

شاید بشود گفت آنچه بیش از هر موضوع دیگری برای مردم شهر پکن و درباره موضوعات مربوط به کنگره مهم است، تاثیری است که در زندگی روزمره شان دارد. آنها انتظار دارند که چین با رفاه اجتماعی و اقتصادی بیشتر داشته باشند. ارتقای سطح زندگی عمومی در همه ارکانش خواسته اول مردمی است که بعضا موفق به گفتگو با آنها می شوم.

باز هم پرچم ها برپایی کنگره را خبر می دهند

خیلی از منتقدان داخلی و خارجی حزب کمونیست چین مساله دموکراسی را دغدغه اول این روزهای مردم چین می دانند. همچنین رسانه های غربی بیشتر روی این موضوع تمرکز دارند که جابجایی قدرت در حزب کمونیست که این روزها در حال وقوع است، یک انتخاب مردمی نیست بلکه انتصاب درون حزبی است.

آنها مدعی هستند که مردم چین به دنبال این هستند که ساختار حزب و سیاست هایش به سمت جامعه ای دموکرات همچون نسخه های اروپایی و آمریکایی حرکت کند.

در گفتگو با تعدادی از شهروندان پکن از سن های 14 تا 54 سال و از محصل و دانشجو تا کارمندان و فروشندگان و افرادی که دیگر شاغل نیستند، متوجه شدم که مساله دموکراسی و جامعه دموکرات به معنای آنچه در غرب رخ می دهد تعریف مشابهی در ذهن این افراد ندارد.

دیدگاه این دسته از افراد که جامعه آماری نزدیک به 40 نفر را شامل می شد، بیشتر به این نکته ناظر بود که مردم می خواهند در موقعیت های اجتماعی چون انتخاب شغل و تحصیل و خدمات شهروندی و تحصیلی، زندگی بهتری داشته باشند و اینها را نیز در گرو سیاست های اقتصای حزب کمونیست می دانند که باید روز به روز تقویت شود.

آنچه مردم چین از مسئولان کشورشان می خواهند زندگی راحت تر و باکیفیت تر است و این را نیز در گرو دریافت خدمات بهتر از سوی حزب می دانند. آنها معتقدند که ملتی سخت کوش و لایق زندگی بهتر هستند.

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نغمه دانش آشتیانی